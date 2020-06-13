خُمس مصابي "كورونا" في بريطانيا تعرضوا للعدوى داخل المستشفيات

نقلت صحيفة "التليغراف" البريطانية عن بيانات لعلماء بالحكومة أن نحو خمس المصابين بمرض كوفيد-19 في بريطانيا التقطوا العدوى داخل مستشفيات، موضحة في تقريرها أن العلماء يعتقدون أن العدوى داخل المستشفيات في ذروة تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 مسؤولة عنما يصل إلى 22 بالمئة من الإصابات الخاضعة للعلاج بالمستشفيات ونحو 11 بالمئة من الوفيات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاستنتاجات تم التوصل إليها تزامنا مع إصدار السلطات أوامر بضمان الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي بين موظفي المستشفيات لمنعهم من الاحتشاد والتسبب بانتشار الفيروس.

وكشف تقرير الصحيفة البريطانية أن إدارة السلطات الصحية أصدرت إرشادات حول سبل ممارسة التباعد الاجتماعي في المستشفيات فقط في 18 مايو/أيار الماضي، أي بعد نحو شهرين من بدء فرض إجراءات العزل الصحي في المملكة المتحدة وسط تسارع انتشار الإصابات.

ويأتي نشر هذا التقرير في الوقت الذي ازدادت فيه مخاوف في البلاد من أن منشآت هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا أصبحت بؤرا أساسية لعودة التفشي إلى المجتمعات البريطانية، حيث تعتبر بريطانيا الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بـ292.950 حالة، والثالثة من حيث حصيلة الوفيات بـ41.481 حالة.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 105118 حالة

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 85264 حالة