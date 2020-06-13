صينية تصبغ كلبتها بالأسود والأبيض لتصبح مثل الباندا بمدينة ليشان

كشفت لقطات لباندا تتجول برفقة فتاة في الصين بمدينة ليشان، الأمر الذى أثار الاستغراب والدهشة لدى البعض، حيث تبين أن فتاة قررت صبغ كلبها الصغير من نوع تشاو تشاو بالألوان طبيعية ، ليبدو مثل دب الباندا.

وذكرت جريدة الديلى ميل، أنه شوهدت الباندا تمشى في الشارع برفقة صاحبتها ، ولكنها فى الواقع عبارة عن كلب مصبوغ الأبيض والأسود ، حيث قررت مالكته صبغة بتلك الألوان لحبها في حيوان الباندا.

وأضاف التقرير، انتشرت لقطات فيديو في مواقع التواصل الاجتماعى، في 6 يونيو بمدينة ليشان الصينية، تظهر امرأة تمشي بجوار باندا سيرا على الأقدام، وبعد الفحص الدقيق ، تبين أن "الباندا" تم صبغها باللونين الأبيض والأسود لجعله يبدو مثل الباندا.

قال مالكة الكلب وتدعى يانج يان أن كلبتها مي نيو ، يعني بالصينية "فتاة جميلة" ، بدت مثل الباندا لذلك قررت صبغه ليشبه الحيوان البري أكثر بالألوان الطبيعية، من خلال خلط النباتات في وعاء بالماء موضحة أن الصبغة غير ضارة لحيوانه الأليف.

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وأوضح التقرير، أنه ليست هذه هي المرة الأولى يتم فيها صبغ كلب على هيئة باندا في الصين، حيث سبق أثار مالك مقهى الحيوانات الأليفة في أحد مراكز التسوق في تشنجدو العام الماضي جدلاً تسبب في نفوق ستة من الكلاب من نوع تشاو تشاو لتبدو مثل حيوانات الباندا.

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