صحة ورشاقة

لو عندك إنفلونزا إحمد ربنا.. نزلات البرد تحمى من الإصابة بكورونا "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة طبية حديثة، أن نزلات البرد من الممكن أن تكون سببا فى حمايتك من خطر الإصابة بفيروس ، بعدما توصلت إلى أن المرضى الذين سبق لهم الإصابة بنزلات البرد بسبب فيروسات تتعلق بـ Covid-19 ، والتى تسمى فيروسات بيتاكورون ، قد يكون لديهم مناعة أو قد يعانون من شكل أخف من المرض.

فى هذا الفيديو، نستعرض معا تفاصيل ونتائج هذه الدراسة الطبية التى نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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