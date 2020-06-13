شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك إنفلونزا إحمد ربنا.. نزلات البرد تحمى من الإصابة بكورونا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة طبية حديثة، أن نزلات البرد من الممكن أن تكون سببا فى حمايتك من خطر الإصابة بفيروس كورونا، بعدما توصلت إلى أن المرضى الذين سبق لهم الإصابة بنزلات البرد بسبب فيروسات تتعلق بـ Covid-19 ، والتى تسمى فيروسات بيتاكورون ، قد يكون لديهم مناعة أو قد يعانون من شكل أخف من المرض.

فى هذا الفيديو، نستعرض معا تفاصيل ونتائج هذه الدراسة الطبية التى نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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