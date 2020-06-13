شكرا لقرائتكم خبر عن CDC يقدم ارشادات جديدة للوقاية من فيروس كورونا بعد تخفيف الإغلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، مؤخرا مجموعة جديدة من التحديثات بشأن فيروس كورونا، بعد تخفيف عمليات الاغلاق فى الولايات المتحدة، حيث قام كل من الدكتور روبرت ريدفيلد مدير المركز، والدكتور جاي بتلر نائب المدير عدد من الإرشادات، والنصائح للأمريكيين بعد ارتفاع حالات انتشار فيروس كورونا..



مركز السيطرة على الامراض

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لقد أصدر المركز، مبادئ توجيهية تنصح الأمريكيين حول كيفية اتخاذ الاحتياطات أثناء حضور التجمعات الكبيرة هذا الصيف، وخاصة بعد أن سجلت ولاية أريزونا، عددًا قياسيًا من الإصابات الجديدة، بعد أقل من شهر من انتهاء مدة الإقامة في المنزل، في 15 مايو.



التباعد فى المطاعم

قال مسؤولو المركز، إنهم لا يشهدون زيادة في دخول المستشفيات في معظم الأماكن التي تتزايد فيها الحالات، ولكنهم أعلنوا عن المبادئ التوجيهية الجديدة للمركز، للحد من انتشار فيروس كورونا، مع إعادة فتح الدول، وتجميع الناس في مجموعات، والتي أعادت صياغة المعايير المألوفة: مثل اغسل يديك، وارتد قناعًا، والبقاء بعيدًا اجتماعيًا قدر الإمكان.

وقد اعترف الدكتور بتلر، بأن الحالات قد ترتفع وسط إعادة الفتح، واستمر في التأكيد على أن زيادة الحالات تعكس اختبارات أكثر انتشارًا وتشخيص الأشخاص الذين لا يعانون من الأعراض.

وقال، إن زيادة الحالات تدفعها في بعض الأحيان زيادة الاختبارات، وأحيانًا تفشي المرض، مثل تلك الموجودة في دور رعاية المسنين، حيث يتم اختبار بعض الأشخاص دون أي أعراض.

وقالت الصحيفة، تجدر الإشارة إلى أن حاملي فيروس كورونا التاجي بدون أعراض لا يزال بإمكانهم نشر الفيروس.

ويقدم المركز عدد من النصائح لتجنب انتشار فيروس كورونا في الصيف بعد تخفيف عمليات الاغلاق أهمها:

أولا: تناول الطعام في الخارج عندما يكون ذلك ممكنًا.

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ارتداء الكمامة والتباعد فى المطاعم امر ضرورى

ثانيا: اختيار المطاعم على أن تكون الطاولات بعيدة اجتماعيًا.

ثالثا: تجنب المصافحة..

رابعا: تجنب العناق..

خامسا: صعود الدرج بدلاً من المصاعد..

سادسا: استخدام معقم اليدين بعد زيارة جهاز الصراف الآلي.



الكمامة القماش

سابعا: ارتداء الكمامات

ثامنا: غسل اليدين باستمرار..



مركز السيطرة على الامراض يقدم نصائح جديدة

تاسعا: التباعد الاجتماعى قدر الإمكان