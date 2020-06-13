مشكلتي كبيرة، هي انني أحب تناول من الطعام ما لذّ وطاب. لذا ترينني دائماً اتفقد الثلاجة بحثاً عما فيها من مأكولات أو حلويات، تشبع رغبتي بالأكل وتسليني خلال أيام مكوثي في المنزل.



طبعا هي عادة سيئة جداً، والنتيجة أنّني كسبت وزناً زائداً في غضون أسابيع قليلة. والآن مع حلول فصل الصيف، وعودتنا تدريجيا إلى الحياة الطبيعية بعد جائحة كورونا، وجب على أن أبحث عن حدّ جذري لمشكلة إفراطي في تناول الطعام، وخاصة سد الشهية.

لذا رحت أبحث عن حلول تساعدني على سدّ الشهية، بعيداً عن الحبوب والأدوية، التي لا أحبّ تناولها أبداً. بحثت كثيراً إلى أن وجدت حمية يمكنها أن تساعدني على حلّ مشكلتي، وربما أيضاً خسارة وزني الزائد.



إليك فيما يلي تجربتي مع حمية التفاح لسد الشهية:



بعد البحث وجدت حمية يطلق عليها اسم "رجيم التفاح" وابتكرتها اختصاصية تغذية أميركية. وهي تساعد على خسارة 5 كيلوغرامات أسبوعياً. مبادئ هذه الحمية وفوائدها وآثارها السلبية هي كما يلي:



5 كيلوغرامات أسبوعياً



لهذه الحمية التي تسمى أيضاً "حمية 3 تفاحات يومياً" حكاية مشوّقة دفعتني كي أجرّبها بنفسي لأرى إذا ستكون ذا فائدة مماثلة في سعيي إلى استعادة رشاقتي. والحكاية تقول: لم تتمكن اختصاصية التغذية الأميركية تامي فلين من مساعدة إحدى زبوناتها على خسارة الوزن. لذا، اقترحت عليها أن تتناول تفاحة واحدة قبل موعد كلّ وجبة من أجل زيادة استهلاكها للألياف. والنتيجة: خسرت الزبونة 2.3 كلغ أسبوعياً. وبعد ذلك طلبت الاختصاصية إليها أن تعتمد نظاماً غذائياً متوازناً.

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ولكن... لماذا التفاح؟

طبعاً من مبادئي في الحياة، أن لا أجرّب أي شيء قبل الإطلاع عليه من كلّ جوانبه. والمعروف عن التفاحة أنّها حليفة خسارة الوزن. فهي تحتوي على الألياف المسماة بكتين التي تساعد على الشعور بالشبع. وفي حال تناولت تفاحة ثم شربت الماء، فإنّ تلك الألياف تتمدّد في الأمعاء وتكوّم جل يسبّب الشعور بالشبع. وهذا الجل يضبط نسبة من الدهون والسكريات التي يتم استهلاكها من خلال تناول الطعام. إضف إلى ذلك أنّ التفاح غنيّ بالمعادن والفيتامينات.

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حمية التفاح التي جرّبتها



في الواقع مبادئ هذا الرجيم بسيطة جداً:

- زيادة كمّية الماء المستهلكة من 8 إلى 10 أكواب يومياً.

- زيادة النشاط الجسدي والسير لمدّة 10 دقائق على الأقل يومياً.

- تناول تفاحة إضافية يومياً كل أسبوع حتى يبلغ العدد 3 تفاحات يومياً (قبل مواعيد الوجبات الرئيسية).

- زيادة كمية الخضار المستهلكة يومياً ولا سيما خلال وجبة المساء.

- زيادة نسبة البروتينات المستهلكة من خلال تناول الأسماك ومنتجات الألبان.

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النتيجة المحصّلة بعد اسبوعين

بعد اسبوعين من اتّباعي هذه الحمية، وجدت أنّني خسرت ما يقارب الأربعة كيلوغرامات. هي حمية سهلة وفي الحقيقة لذيذة ايضاً، فأنا أحب طعم التفاح.

كما ساعدتني الحمية في التقليل من نسبة تناولي للطعام، خصوصاً أنني كنت أشعر بالشبع، ولم أكن أتفقد الثلاجة بطريقة متواصلة مثل ما كنت أفعل قبلاً. وهذا اعتبره إنجازاً بحدّ ذاته.

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