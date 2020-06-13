إصابة سيدة أوكرانيا الأولى بفيروس "كورونا" ونجاة الرئيس وأولاده

كييف – لايف ستايل
أصيبت زوجة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الجمعة، بفيروس كورونا المستجد، بينما جاءت نتيجة الفحص المخبري لكل من الرئيس وأولاده سلبية، وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئيس، على قناة "تلغرام"، اليوم الجمعة: "تلقت زوجة رئيسة أوكرانيا إيلينا زيلينسكايا، نتيجة إيجابية للفحص المخبري للكشف عن فيروس كورونا، على الرغم من أن السيدة الأولى بحالة جيدة ولا تعاني من أعراض المرض. وتتلقى إيلينا زيلينسكايا العلاج المناسب، وهي بمعزل عن أفراد العائلة الآخرين. بينما جاءت نتيجة الفحص المخبري للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأطفال سلبية".
وأوضح البيان أن "مكان وتوقيت حدوث العدوى لا يزالا غير معروفين، وتم إبلاغ جميع الأشخاص الذين تم التواصل معهم على الفور بالخطر المحتمل للإصابة. ويتم إعلامهم بضرورة الحفاظ على العزلة الذاتية، وأهمية إجراء فحص مخبري".
ووفقا لمعطيات المكتب الصحفي، التزمت زيلينسكايا خلال اجتماعات العمل في المنزل بقواعد الحجر الصحي وتوصيات وزارة الصحة، وتم فحصها مخبريا للكشف عن الفيروس بانتظام وذلك وفقًا لمتطلبات بروتوكول الأمان، وكانت نتائج الاختبار الأولي الذي أجري في أوائل حزيران/ يونيو سلبية، حيث كان قد أعلن الرئيس الأوكراني، في وقت سابق، أنه يريد أن يصاب بفيروس كورونا المستجد، لكي يثبت للمواطنين بأن هذا الفيروس ليس طاعونا.
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