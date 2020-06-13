صحة ورشاقة

دراسة تكشف أعراضاً جديدة لدى المصابين بـ«كوفيد 19»

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 13 يونيو 2020

كشفت دراسة جديدة حول فيروس (كوفيد 19)، عن أعراض جديدة لدى جزء من المصابين بالفيروس، وليس لها علاقة بالجهاز التنفسي.

 

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وبحسب الدراسة التي أجراها متخصصون من جامعة ، ونشرتها صحيفة «Gastroenterology»، فإن العلماء اكتشفوا لدى مجموعة من المرضى المصابين بفيروس «كورونا»، وكان معظمهم من الشباب الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، اكتشفوا أعراضاً جديدة تمثلت في التهابات عامة، وارتفاع نسبة السكر والدهون في الدم.

 

كذلك لاحظ العلماء التهابات حادة في البنكرياس لدى مجموعة من المرضى بـ«كوفيد 19»، وهي أعراض جديدة لم يتم اكتشافها من قبل لدى المصابين بالفيروس.

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