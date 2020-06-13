5 خطوات مهمة لتطهير الأسطح من كورونا

دعت وزارة الصحة المصرية إلى تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية في تطهير الأسطح لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت الوزارة على منصاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تلك الإجراءات مؤكدة أهمية اتباعها لحماية الأسرة من الإصابة بالفيروس، ونستعرضها فيما يلي..

1- استعمل الكلور المخفف بماء "كل لتر مياه عليه مقدار فنجان قهوة من الكلور".

2- التطهير يتم عن طريق مسح الأسطح الصلبة مثل الترابيزات والكراسي ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والريموت والكمبيوتر ودورات المياه والأحواض.





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3- أثناء التطهير، يجب ارتداء قفاز يستعمل مرة واحدة وعليك التخلص منه بعد التطهير.

4- تنظيف الأسطح بالماء والصابون إذا كان عليها تراب قبل التطهير.

5- يفضل استخدام درجة حرارة عالية لغسل الملابس والفوط والبياضات.

وأشارت العديد من الدراسات إلى أن فيروس كورونا يظل متواجد على الأسطح النحاسية لمدة قد تصل إلى 4 ساعات.

فيما يبقى على الأسطح البلاستيكية، أو أي شيء مصنوع من البلاستيك لمدة 72 ساعة، وتوصلت دراسة إلى أن الفيروسات التاجية، مثل فيروس سارس، ظلت على الأسطح المعدنية، والزجاجية، والبلاستيكية، وجميع الأسطح الجامدة حوالي 9 أيام.