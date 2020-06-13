مستجدات كورونا.. العالم يقترب من 4 ملايين حالة شفاء ورقم قياسي في الهند والمكسيك

على الرغم من الإجراءات الاحترازية حول العالم لاحتواء فيروس كورونا المستجد، فإن العدوى ما زالت تصيب كثيرين حول العالم، لأسباب عدة أبرزها عدم الالتزام بالإرشادات الطبية والإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس.

وحسب منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، فإن إجمالي الإصابات حول العالم، بلغ 7 ملايين و740 ألفا و505 إصابات، فيما سجل العالم 428 ألفا و346 حالة وفاة.

واقترب عدد المتعافين من الفيروس من 4 ملايين، حيث سجل العالم 3 ملايين، و966 ألفا و582 متعاف من الفيروس، وذلك حتى الساعة 6 من صباح السبت بتوقيت جرينتش.

يستعرض التقرير المحدث التالي آخر أخبار كورونا حول العالم ليوم السبت 13 يونيو 2020.

البرازيل الثانية عالميا في وفيات كورونا



تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البرازيل نظيره في بريطانيا، لتصبح البرازيل الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة وذلك وفقا لأرقام وزارة الصحة البرازيلية.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا وصل إلى 828810 حالات، بعد تسجيل 25982 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، و909 حالات وفاة ليصل إجمالي الضحايا إلى 41828.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 365 ألف مصاب بـ"كوفيد-19" تعافوا من المرض.

المكسيك تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا



أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، عن تسجيل رقم قياسي بلغ 5222 إصابة جديدة بفيروس كورونا و504 وفيات خلال 24 ساعة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 139 ألف إصابة و16448 وفاة.

وذكرت الحكومة أن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة بلدية العاصمة مكسيكو سيتي كلوديا سينباوم، الجمعة، أن المدينة سترفع خلال أيام القيود المفروضة على حركة السيارات والنقل العام وستسمح لنحو 340 ألف عامل بالعودة إلى مصانعهم وذلك رغم استمرار ارتفاع عدد المصابين.

ألمانيا تسجل 348 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد بواقع 348 إلى 186022 حالة.

Advertisements

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد 18 حالة وفاة، ليبلغ مجملها 8781.

الهند تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا في يوم واحد

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الاتحادية في الهند، أن البلاد سجلت أكبر زيادة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، حيث سجلت، السبت، 11458 حالة إصابة جديدة، ما رفع الإجمالي هناك إلى ما يفوق 300 ألف.

والهند حاليا لديها رابع أسوأ تفش للمرض على مستوى العالم بعد أن تخطت الأعداد لديها نظيرتها في بريطانيا، الجمعة.

وأظهرت البيانات، السبت، أن عدد حالات كورونا المؤكدة في ولاية ماهاراشترا التي تشهد أسوأ تفش في الهند تخطى عتبة المئة ألف.

كما سجلت العاصمة نيودلهي، حيث يعاني النظام الصحي من وطأة انتشار المرض، أكثر من ألفي حالة جديدة.

وقالت الحكومة الاتحادية، الجمعة، إن معدل التعافي تحسن بشفاء أكثر من 147 ألفا رغم عبء تزايد الحالات.

ويبلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا 145779 وسجلت الهند 8884 وفاة بالمرض.

20 حالة وفاة جديدة بكورونا في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، السبت، تسجيل 20 حالة وفاة و149 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 138 مصابا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي الوفيات بكورونا منذ بداية الجائحة في السودان ارتفع إلى 433 حالة، والإصابات الى 6879، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 2416.

6 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

سجلت فلسطين، السبت، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينهم 4 في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 673 إصابة، وحالات التعافي إلى 570.

وأوضحت أن حصيلة الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة ارتفعت إلى 98 حالة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن نسبة التعافي بلغت 84.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

يذكر أنه تم تسجيل 5 وفيات بالفيروس منذ ظهور الوباء في فلسطين في مارس الماضي.