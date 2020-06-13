أميركية تدخل موسوعة "جينيس" بعد إجرائها 47 عملية تجميل

واشنطن - لايف ستايل
يبدو أن الكثير من السيدات لديهن الشغف والهوس بعمليات التجميل لإصلاح أي عيوب في شكلهن، إلا أن الأميركية سيندي جاكسون فاقت كل التوقعات والحدود في ما يتعلق بإجراء عمليات جراحية تجميلية.
هوس سيندي جاكسون بالعمليات التجميلية، دفعها لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد خضوعها لـ47 عملية تجميل في محاولة منها ليبدو جمالها طبيعي، وفقا لموقع سبوتنيك.
سيندي جاكسون البالغة من العمر 64 عاما، قامت تقريبا بتجربة كل العمليات التجميلية، وبدأ هوسها بالعمليات التجميلية من عام 1987، وحتى الآن، ولم تترك تحديثا جديدا في الطب التجميلي إلا وكانت من أول النساء في اختباره.
وخضعت سيندي لعشرات العمليات الجراحية متمثلة في تعديل شكل الأنف وضبط عظام الذقن، والتقشير الكربوني، وتغيير لون الجلد حتى لا تستخدم مستحضرات تجميلية.
وأوضحت جاكسون أن هدفها من إجراء كل هذه عمليات التجميل هو الحصول على مظهر طبيعي، وقالت: "من وجهة نظري، إذا كانت نتيجة العملية لا تبدو طبيعية، فهذه عملية فاشلة".
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