شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تحافظ على صحتك من العدوى.. اعرف قواعد استخدام المرحاض عند الضيوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ليزا أكرلي ، ممارس الصحة البيئية المعتمد، إنه عند زيارة المراحيض في منازل أصدقائنا ، اتبع إرشادات النظافة وتدابير المباعدة الاجتماعية، وذلك منعا لانتقال العدوى وخصوصا مع انتشار فيروس كورونا.

وحسب ما ذكرته جريدة الديلى ميل البريطانية قالت الدكتورة ليزا أكرلي، انتظر في الخارج حتى يصبح الطريق إلى الحمام واضحًا، حتى تتمكن من ممارسة التباعد الاجتماعي.

وقبل الذهاب إلى الداخل ، اقترح عليك ترك جميع الأغراض الشخصية مثل الهواتف المحمولة وحقائب اليد والمحافظ في الخارج لمنع انتشار الفيروس.

وحسب الخبراء والاطباء هناك بعد الخطوات التى يجب اتباعها وهى:

1:انتظر 30 دقيقة قبل دخول الغرفة بعد شخص آخر لتقليل عنصر الخطر المحمول.

2:قبل دخول الحمام مباشرة ، استخدم معقم اليدين الذى يحتوى على أكثر من 60 % من الكحول بحيث تكون يديك نظيفة عند لمس مقابض الباب والدفق.

3: بمجرد دخول الحمام وإغلاق الباب اغسل يديك لمدة 20 ثانية باستخدام الصابون والماء قبل الذهاب إلى الحمام.

4:يوجد في العديد من الحمامات مفاتيح إضاءة تعمل بالحبال، إذا كانت الغرفة مضاءة بشكل طبيعي ، فلا تميل إلى تشغيل الضوء إلا إذا كنت بحاجة إلى ذلك حقًا ، حيث ستعيش الجراثيم على سحب الخيط.

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5:عندما يتم استخدام نفس المنشفة من قبل عدة ضيوف ، يمكن أن تنتشر الجراثيم بسرعة، اطلب من مضيفك مناشف ورقية يمكن التخلص منها لتجفيف يديك ، أو استخدام لفة مرحاض ، بدلاً من تجفيف يديك بمنشفة قطنية تقليدية.

6:استخدم منشفة أو قطعة مرحاض للاستعمال مرة واحدة لتشغيل الصنبور وإيقافه قبل وبعد غسل يديك جيدًا، افعل نفس الشيء عند الضغط على الجزء العلوي من موزع الصابون والتخلص من جميع المناشف والمناشف في الحاوية المقدمة بعد الاستخدام.

7:يمكن أن تعيش الكائنات الممرضة على الأسطح ، مثل مقابض الأبواب أو مقابض الحمام ، لعدة ساعات، في الواقع تعتبر مقابض الأبواب من أكثر العناصر تلوثًا في المنزل، استخدم مناديل مضادة للبكتيريا يمكن التخلص منها على مقبض الباب عند فتحه وإغلاقه مرة أخرى. لا تنس قفل الباب أيضًا.

8:استخدم قطعة مسح منفصلة لتنظيف مقبض التنظيف ومقعد المرحاض قبل أن تغادر، لا تستخدم أبدًا نفس المسح على سطحين مختلفين ، لأن ذلك قد ينشر البكتيريا.

9:اترك غطاء مقعد المرحاض لأعلى لتقليل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى لمسه لرفع المقعد لأعلى ولأسفل، لكي تكون مهذبًا للضيوف الآخرين ، قم بتنظيف مقعد المرحاض بمسح مضاد للجراثيم بعد الاستخدام.

10: في الوقت الحاضر ، من غير المعروف بالضبط المدة التي يمكن أن يعيش فيها الفيروس التاجي في الهواء ، ولكن لكي تكون آمنًا ، يُنصح بإغلاق الباب وفتح النافذة عند مغادرة الغرفة".