هل يسبب التسنين الحمى للطفل؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يونيو 2020 10:42 صباحاً - عادة يبدأ ظهور الأسنان اللبنية في الرضيع في الشهر السادس، فعلى الأرجح تبدأ أول سنة في التحرك عبر خط اللثة لدى الطفل عندما يتراوح عمره بين 4 و7 أشهر، وعادةً ما تكون الأسنان الأمامية السفلية أول الأسنان التي تظهر، وهي ما تُعرَف أيضًا باسم القواطع المركزية، وعادةً ما تُتبع بعد 4 إلى 8 أسابيع بظهور الأسنان العلوية الأربعة الأمامية، التي تُسمى القواطع المركزية والجانبية.

ثم بعد حوالي شهر من ظهور القواطع المركزية، تظهر القواطع الجانبية السفلية، التي تحيط بالأسنان الأمامية السفلية، وبعد ذلك تظهر الأضراس التي تساعد في طحن الطعام، ثم أخيرًا الأسنان المدببة في الفك العلوي. الدكتور أحمد عبدالعال، من مستشفى برجيل، يحدثنا عن علاقة التسنين بالحمّى عند الأطفال.

معظم الأطفال يملكون 20 سنًا من أسنانهم الأساسية بحلول عيد ميلادهم الثالث، ثم تبدأ في السقوط عندما يبلغ الطفل ست سنوات أو نحو ذلك.

وفي بعض الحالات النادرة يولد الأطفال بسن أو اثنتين أو تظهر أسنانهم خلال الأسابيع القليلة الأولى من بدء الحياة، وما لم تتداخل هذه الأسنان مع التغذية، أو تكون فضفاضة بدرجة كافية لتسبب خطر الاختناق، فهذا عادةً لا يكون مصدر قلق في معظم الحالات.

حظ الطفل

تعد فترة التسنين مرحلة صعبة بالنسبة للطفل وللوالدين، لما يصاحبها من أعراض مؤلمة منها ارتفاع درجة الحرارة والحمى.

يختلف كل طفل عن الآخر في أعراض التسنين؛ حيث تتراوح الأعراض من طفيفة إلى شديدة. ويمكن أن تستمر لبضعة أيام فقط في الوقت الذي ينبت فيه سن جديد أو لمدة أشهر إذا ظهرت العديد من الأسنان في آن واحد.

ومن الجدير بالذكر أن هناك عدداً قليلاً من الأطفال المحظوظين لا يسبب لهم التسنين أي علامات ملحوظة على الإطلاق.

ما هي أعراض التسنين الشائعة عند الرضع؟

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1 - سيلان اللعاب إضافة إلى تورم وانتفاخ ملحوظ في اللثة

2 - ظهور السن أسفل اللثة، شعور طفلكِ بعدم الراحة واضطرابات النوم مع محاولته عض العضاضات المخصصة للأطفال أو الألعاب.

3 - إصابته بالإسهال وارتفاع في درجة حرارته ورفضه للرضاعة.

التخفيف من آلام الأسنان

1 - ممكن إعطاء شيء ما؛ ليمضغه مثل حلقة التسنين المطاطية أو قطعة قماش بارده تم تبريدها في الثلاجة.

2 - افركي باصبعك النظيف بلطف ولكن بحزم على لثة الطفل لتخفيف الألم المؤقت.

3 - إذا كان الطفل يبلغ من العمر ما يكفي لتناول المواد الصلبة فقد يحصل على بعض الراحة من تناول الأطعمة الباردة مثل عصير التفاح أو الزبادي.

هل ترتفع درجة حرارة جميع الأطفال أثناء التسنين؟

تختلف أعراض التسنين من طفل لآخر وذلك لعدة عوامل، منها عمر الطفل عند بدء التسنين وحالته الصحية ووزنه وتغذيته وغيرها من العوامل التي على أساسها تكون استجابة الطفل للتسنين. هناك أطفال يصاحب التسنين لديهم ارتفاع درجة الحرارة، وهناك أطفال لايصاحب التسنين لديهم أي ارتفاع في درجة الحرارة.

وذكرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن التهاب اللثة الناتج عن التسنين عند الرضع يؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجة الجسم إلا أن الأمر لا يصل إلى الحمى، وينصح بإعطاء الطفل أدوية مسكنة مثل الباراسيتامول.

وقال الباحثون بالأكاديمية إن الإصابة بالحمى تجعل درجة حراره الطفل تصل إلى 38 درجة سليزيوس أو أكثر، أما الارتفاع الناتج عن التسنين فلا يتعدى 37.5 درجة سليزيوس في حين درجة الحرارة العادية 37 درجة.

وفي حالة وصول الحرارة إلى 38 لابد من اصطحاب الطفل للطبيب لتشخيص المرض أو العدوى المؤدية إلى الحمى ووصف العلاج اللازم.