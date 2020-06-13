شكرا لقرائتكم خبر عن خمس مرضى كورونا ببريطانيا أصيبوا بالعدوى داخل مستشفيات والان مع التفاصيل

السبت 13 يونيو 2020 نقلت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية عن بيانات لعلماء بالحكومة أن نحو خمس المصابين بمرض كوفيد-19 في بريطانيا التقطوا العدوى داخل مستشفيات.

وذكر تقرير للصحفية أن العلماء يعتقدون أن العدوى داخل المستشفيات في ذروة تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 مسؤولة عن ما يصل إلى 22 بالمئة من الإصابات الخاضعة للعلاج بالمستشفيات ونحو 11 بالمئة من الوفيات.

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