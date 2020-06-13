الثانية عالميا.. كورونا يدفع بالبرازيل لصدارة قائمة الضحايا

أصبحت البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد في عدد الوفيات خلف الولايات المتحدة، وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة الجمعة.



ووفق الأرقام المنشورة التي يشكك خبراء في دقتها، سجلت البرازيل 909 وفيات جديدة خلال آخر 24 ساعة.

كما صارت البرازيل، أكبر دول أمريكا اللاتينية التي يبلغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، ثاني أكثر بلدان العالم تضررا لناحية عدد الإصابات بتسجيلها 828,810 إصابات.

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ولا تزال السيطرة على انتشار الوباء أمرا بعيد المنال في البرازيل عقب ثلاثة أشهر من تسجيل أول إصابة، في 26 فبراير/ شباط، بمدينة ساو باولو التي استأنفت النشاط الاقتصادي والتجاري على غرار ريو دي جانيرو.

وتبقى ساو باولو التي يقطنها 46 مليون ساكن أكثر الولايات تأثرا بفارق بعيد، إذ سجلت ربع إجمالي الوفيات في البلاد (10368) و167,900 إصابة مؤكدة.

أما ريو دي جانيرو فهي ثاني أكثر الولايات تضررا بتسجيلها 7417 وفاة و78 ألف إصابة.