فوائد البطاطا على صحة جسمك ومناعتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البطاطا من الأكلات الشهيرة والتى يفضلها الكثيرون، حيث تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجسم وحمايته من الامراض كما تتميز بمذاقها الطيب ويمكن اعداداها بطرق مختلفة، وحسب ما ذكره موقع foodrevolution فأن فوائد البطاطا على صحة الجسم هى:

فوائد البطاطا على الصحة

1:تحتوى البطاطا على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للاكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

2:للبطاطا دور كبير فى تعزيز صحة القلب والشرايين والوقاية من تصلب الشرايين وتلف الاوعية الدموية.

3:تحتوى البطاطا على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وتمده بالنشاط والطاقة.

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4:تحتوى البطاطا على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم وبالتالى فهى مفيدة لمرضى السكر.

5:تحتوى البطاطا على نسبة عالية من البيتا كاروتين وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على تعزيز صحة العيون والرؤية وحمايتها من المشاكل.

6:ينصح بتناول البطاطا دائما وذلك لاحتوائها على بعض العناصر التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض السرطانية المختلفة.

7:تحتوى البطاطا على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وعلاج فقر الدم.

8:تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتحميه من الاضطرابات الهضمية وتحد من خطر الاصابة بالقرح.