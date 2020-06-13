شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية على 10 آلاف شخص لبحث مدى إمكانية انتشار كورونا بين عديمى الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وستقوم الدراسة بقيادة المعاهد الوطنية للصحة، وجامعة ألاباما في برمنجهام وجامعة بيتسبرج، بدراسة عدد البالغين في الولايات المتحدة الذين أصيبوا بالفيروس التاجي الجديد، ولكنهم لم يعرفوا أنهم مصابون به، حيث سيقوم الباحثون بتحليل عينات الدم من 10000 بالغ، لمعرفة ما إذا كانت لديهم أجسام مضادة للفيروس ، مما يشير إلى وجود عدوى سابقة أم لا.

وتهدف الدراسة وفقا للموقع الأمريكى " Healthday" إلى المساعدة فى توضيح ما إذا كان الفيروس التاجى كورونا يمكن أن ينتشر عن طريق الأشخاص عديمى الأعراض عن طريق قياس عدد البالغين فى الولايات المتحدة المصابين بالفيروس، دون أن يعرفوا أو يظهروا أعراض.



جامعة الاباما

وستوضح النتائج المكان الذي انتشر فيه الفيروس التاجي الجديد دون اكتشافه في الولايات المتحدة ، ويقدم رؤى حول أنواع السكان الأكثر تأثرًا.

من جانبه قال روبرت كيمبرلي ، الباحث الرئيسي في الدراسة ومدير مركز العلوم السريرية والتحويلية في جامعة UAB: "إن فهم الانتشار المصلي للأجسام المضادة مهم حقًا لتطوير مناهج للصحة العامة للمساعدة في إدارة الوباء، فهى طريقة للبدء في فهم بيولوجيا الاستجابة البشرية لـ COVID-19. لا نعرف ما إذا كان COVID-19 جديدًا تمامًا أم أنه موجود منذ فترة. "

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وأضاف إريك فورد ، دكتوراه في مدرسة UAB الصحة العامة ، أحد الباحثين الرئيسيين والأستاذ في "نحن نحاول الحصول على لقطة لما يحدث في السكان بشكل عام ، وكذلك السكان الذين يبدو أنهم الأكثر عرضة للخطر".

سيتم إرسال طقم اختبار لكل مشارك ، بعد التأكد من أنه لم يتم تشخيصه بـ COVID-19 ، يتمتع بصحة جيدة وليس لديه أي أعراض ، يحتوي على عصا إصبع لتقديم عينة دم، سيتم إرسال العينة إلى المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية NIH ، حيث ستتم معالجتها لمعرفة ما إذا كان هذا الشخص لديه أجسام مضادة لـ SARS-CoV-2 ، الفيروس الذي يسبب COVID-19، حيث ستساعد البيانات المستخلصة من الدراسة الباحثين على فهم مصطلح مناعة القطيع.

"نحن نحاول أن نفهم أين توجد أجسام مضادة حتى عندما لا يكون الناس على دراية بأن لديهم COVID-19" ،

من جانبها قالت جينيفر كروكر ، واحدة من الباحثين الرئيسيين في الدراسة وأستاذ مساعد في الطب في جامعة ألاباما UAB "نود أن نقوم بأخذ عينات مستقبلية لمعرفة المزيد عن من لديه الأجسام المضادة، هذه هي الخطوة الأولى في فهم مناعة القطيع.

"ففي ظل غياب اللقاح ، نريد الوصول إلى مناعة القطيع، و بالنسبة لمعظم الأمراض ، يحتاج 50 % من السكان إلى التعرض للفيروس ؛ ولكن مع معدل إصابات بـ COVID-19 ، يحتاج 65 إلى 70 % من السكان إلى التعرض لبناء مناعة القطيع ”.

يأمل الباحثون في الحصول على فهم أفضل لعدد الأشخاص المصابين دون معرفة ذلك بحلول نهاية الصيف.