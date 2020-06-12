تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكوكيز بالمارشميلو

المقادير

- الزبدة : كوب

- السكر البني : كوب

- سكر : نصف كوب (أبيض)

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- حليب : ثلث كوب (سائل)

- حبيبات الشوكولاتة : كوب

- طحين : 3 اكواب

- مارشميلو : كوب (هاريبو)

- بودرة الكاكاو : ربع كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

الطريقة:

ضعي الزبدة في وعاء الخفاقة الكهربائية، وأضيفي السكر البني والسكر الأبيض واخفقي المكونات.

أضيفي البيض، والفانيلا السائلة مع الاستمرار في الخفق.

صبي الحليب على المكونات واخفقي.

اخلطي الكاكاو مع الطحين مع إضافة البيكنج باودر.

أضيفي خليط الطحين على خليط الزبدة، واستمري في الخلط حتى تحصلي على عجينة ملساء وطرية.

أضيفي حبيبات الشوكولاتة على العجينة، وحركي، ثم ضعي العجينة في الثلاجة مدة 10 دقائق حتى تتماسك.

شكلي من العجينة حبات من الكوكيز وضعي فوق كل حبة قطعة من المارشميلو، وصفيها بصينية الفرن.

أدخلي الصينية للفرن على درجة حرارة 180 مدة تتراوح من 7 - 10 دقائق.

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