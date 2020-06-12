تعرفي على طريقة إعداد وتحضير آيس كريم ساندوتش

المقادير

- مكونات البسكويت :

الزبدة : نصف كوب

سكر : نصف كوب (أبيض)

البيض : 1 حبة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

الدقيق الأبيض : نصف كوب

الكاكاو : ربع كوب

ملح : نصف ملعقة صغيرة

- القشطة : 300 ميلليلترا

- حليب : 300 ميلليلترا (سائل)

- الفانيليا : عود

- صفار البيض : 6 حبات

- سكر البودرة : نصف كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

الطريقة:

Advertisements

نقوم بتسخن الفرن على درجة حرارة مرتفعة ثم ندهن صينيةً بكمية قليلة من الزبدة ثمّ نغلفها بورقة الزبدة ونتركها جانباً.

نخلط الزبدة مع السكر في إناء ثم نضيف الفانيلا والبيض والملح إلى المزيج ثم نخلط المكوّنات جيدأ ثم نضيف الكاكاو والدقيق إلى المزيج ثم نخلط المكوّنات من جديد.

نوزع الخليط في الصينية ثمّ نضعها في الفرن على نار هادئة ونتركها 15 دقيقة حتّى تنضج.

نخرج الصينية من الفرن، ونتركها جانباً حتّى تبرد، نقوم بتقطيع البسكويت على شكل مربعات متساوية الحجم، ونتركها جانباً.

نضع القشطة مع الحليب في إناء على نار هادئة. ثم نضيف عود الفانيلا إلى المزيج، ونتركه حتّى يغلي.

نرفع الوعاء عن النار، ونتركه جانباً 10 دقائق، ثم نخرج عود الفانيلا.

نخفق السكر وصفار البيض والفانيلا السائلة في إناء آخر ثم نضيف الخليط إلى مزيج الحليب ونخلطهما جيدأ، يتم وضع الخليط من جديد على نار هادئة، ونتركه حتّى يصبح كثيف ومتماسك.

نرفع المزيج عن النار، ونتركه جانباً ليبرد قليلاً.

نضع المزيج في علبة مغلقة جيدأ ونضعها في الفريزر لمدة 30 دقيقة.

نخرج الآيس كريم من الثلاجة ونخفقه قليلاً ثمّ نعيده مرةً أخرى إلى الثلاجة، ونتركه لمدّة 30 دقيقة.

نخرج الآيس كريم من الثلاجة ونقوم بتوزيع مقداراً منه على وجه قطعة من البسكويت ثمّ نضع القطعة الثانية على وجه الآيس كريم بحيث تغطيها.

نقوم بتكرارالعملية حتّى نفاذ كمية البسكويت والآيس كريم.

نرتب الساندويشات داخل صينية، ونغلفها بورق النايلون.

نضع الصينية في الفريزر لمدّةً لا تقلّ عن 4 ساعات.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صابلي بالكاكاو

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف