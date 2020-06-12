تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموذي التوت بالشوفان

المقادير

- حليب الصويا : كوب

- الشوفان : نصف كوب

- الموز : 1 حبة (مقطع)

- التوت : كوب

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- سكر : 2 ملعقة صغيرة

الطريقة:

ضعي في الخلاط الكهربائي الحليب والشوفان والموز واخلطي المكونات جيداً.

أضيفي التوت إلى الخلاط واخلطي المزيج مرة أخرى.

ضعي الفانيليا والسكر على مزيج التوت والشوفان واخلطي المكونات.

صبي السموذي في أكواب التقديم وقدميه مع الكيك بحسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز بحبيبات الشوكولاتة

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