تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المنتو الكذاب

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البصل : 1 حبة (مبشور)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- لحم مفروم : 500 غراماً

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم)

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- طماطم : 5 حبات (معصورة ومصفاة)

- عجينة سمبوسة : عبوة

- جبن كريمي : 4 ملاعق كبيرة

- القشطة : علبة الطريقة: اخلطي البصل المبشور مع اللحم المفروم جيداً ثم أضيفي الطماطم المعصورة والفلفل والملح والكمون وقلبي جيداً حتى تتجانس المكونات.

وزعي الحشوة على شرائح عجينة السمبوسة ولفيها أصابع.

ادهني طبق بايركس بالقليل من الزيت ووزعي البصل الشرائح والفلفل المفروم ثم رتبي رولات المنتو.

اخلطي القشطة مع الجبن الكريمي ووزعي المزيج فوق المنتو.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 35 دقيقة حتى تتحمر وقدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فول مدمس بالطماطم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة البصل الأخضر

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