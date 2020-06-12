هل ينتقل كورونا عن طريق الرضاعة الطبيعية؟

قال خبير في منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنَّ الأمهات المرضعات لا ينقلن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى أطفالهن على ما يبدو.

وأضاف أنشو بانرجي وهو كبير مستشاري إدارة شؤون الصحة والبحوث الإنجابية في المنظمة خلال مؤتمر صحفي: "لم نتمكن حتى الآن من رصد فيروس حي في لبن الأم".





وتؤدي المفاهيم المغلوطة والشائعات دوراً في تفشي حالة الذعر التي أصابت العالم جراء انتشار فيروس كورونا؛ إذ تسهم مواقع التواصل الاجتماعي في نشر العديد من المفاهيم الخاطئة التي تؤجج الأوضاع نتيجة سرعة انتشارها.

وإضافة إلى الرضاعة الطبيعية، ترددت العديد من الشائعات حول طرق انتقال والعلاج من فيروس كورونا منها:

1. البعوض ينقل العدوى





روّج البعض أن عدوى كورونا تتم من خلال لدغات البعوض إلا أن هذه المعلومة خاطئة، إذ إن "كوفيد- 19" من فيروسات الجهاز التنفسي ينتقل من خلال مخالطة شخص مصاب وبالتحديد من خلال الرذاذ أثناء السعال والعطس.

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2. البرد والثلج يقتلان الفيروس





ليس هناك ما يدعو لاعتقاد أن البرد يقتل فيروس كورونا المستجد أو غيره من الفيروسات الأخرى.

3. المضادات الحيوية تقضي على الفيروس





كورونا ينتمي لفصيلة الفيروسات، لذلك لا يجب استخدام المضادات الحيوية في مقاومة الفيروس؛ لأنها تقتل الجراثيم فقط، والمستشفيات تقوم بإعطاء المضادات لعدم انتقال عدوى جرثومية مصاحبة.

4. نقل العدوى عن طريق الطرود





لا يعرض استلام الطرود إلى العدوى وانتقال الفيروس، فكورونا لا يعيش فترة طويلة على الرسائل والطرود.

5. تناول الثوم يحمي من كورونا

الثوم طعام صحي مضاد للميكروبات، لكن حتى الآن لا يوجد ما يثبت أن الثوم يقي من عدوى كورونا المستجد.



