7.7 مليون إصابة بفيروس كورونا.. ومفاجآت في الصين وتونس وإسرائيل وإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 7.7 مليون إنسان، وتجاوز عدد الوفيات 426 ألف وفاة في 196 دولة ومنطقة، فيما تسارع دول العالم إلى استعادة بعض الملامح من حياتها اليومية، رغم ارتفاع معدلات الإصابة في بعض الدول.

وبعد الولايات المتحدة (113820 وفاة) الدول الأكثر تضررا هي بريطانيا (41279 وفاة) والبرازيل (40919 وفاة) وإيطاليا (34167 وفاة) وفرنسا (29346 وفاة).





وتم تسجيل أكثر من 1520000 حالة بكوفيد-19 في أمريكا اللاتينية والكاريبي وباتت المنطقة مهددة بأزمة غذائية.

وسجلت المنطقة التي باتت بؤرة الوباء الجديدة أكثر من 74 ألف وفاة، أكثر من نصفها في البرازيل، حيث بلغت الوفيات 40 ألفا والإصابات 800 ألف.

في الصين، أغلقت بلدية بكين، الجمعة، سوقين وأرجأت عودة تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم بعد ظهور 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الصينية، التي لم تسجل فيها أي حالة منذ نحو شهرين.





وتبدأ إيطاليا، الإثنين، مرحلة جديدة من رفع العزل مع تخفيف آخر القيود المفروضة لاحتواء الوباء.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية تسجيل 56 وفاة جديدة بكوفيد-19، الجمعة، مقابل 53 وفاة في اليوم السابق ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34223.

كما قفزت الحصيلة الرسمية للإصابات الجديدة 163 مقابل 379 يوم الخميس. ولا تزال منطقة لومبارديا في شمال البلاد، والتي كانت أول منطقة يظهر فيها الفيروس في إيطاليا، الأكثر تضررا من الجائحة حيث سجلت 272 حالة إصابة جديدة اليوم الجمعة.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة في إيطاليا منذ بدء التفشي في 21 فبراير/ شباط إلى 236305، وهي سابع أعلى حصيلة إصابات بالعالم بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.





وستعيد تايلاند، التي يعتمد اقتصادها على السياحة، فتح حدودها في مرحلة أولى أمام الدول الإقليمية، مستثنية حاليا الأوروبيين والأمريكيين.

في إيران، دعت طهران مجدداً المواطنين إلى وضع كمامات في الأماكن العامة في حين سُجّلت الجمعة أكثر من ألفي إصابة و75 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجدّ في إيران، الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء في الشرق الأوسط.

وقال نائب وزير الصحة قاسم جنبابائي إن "تفشي كورونا المستجدّ في المجتمع بلغ مستوى أصبح فيه وضع القناع الواقي ضرورياً للجميع".

وأضاف في بيان نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني "استمرار تجاهل البروتوكولات الصحية قد يؤدي إلى موجات جديدة من الوباء".

وأوصت السلطات مراراً الإيرانيين بوضع الكمامات في وسائل النقل المشترك خصوصاً في مترو طهران حيث لا يمتثل العديد من الإيرانيين لهذه التوصية.



ونشرت وكالة أنباء "إيسنا" شبه الرسمية، الجمعة، صوراً تُظهر أشخاصاً من دون كمامات في مساحات عامة في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، التي تضررت كثيراً جراء الوباء.

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وأفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري عن تسجيل 2369 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة إلى 182,545.

وأضافت المتحدثة في حديث مع التلفزيون الرسمي أن مع 75 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في إيران 8659.

ويشتبه خبراء أجانب وبعض المسؤولين الإيرانيين بأن الحصيلة الرسمية أقلّ بكثير من الأعداد الفعلية.

أما إسرائيل فسجلت 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 18795 حالة، بحسب بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية.



وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إن عدد الوفيات بقي 300 حالة .



وأضافت أن 34 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وإن 41 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.



وأشارت إلى أن 25 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس.



ولفتت الوزارة الإسرائيلية إلى أن 15310 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الخميس إنه إذا ما استمر الارتفاع في عدد الإصابات فإنه سيعاد فرض القيود التي تم رفعها الشهر الماضي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن وقف التسهيلات التي كان من المزمع أن تعلن عنها الحكومة الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة.



وسجلت الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الانخفاض الملحوظ خلال الشهر الماضي.





وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الجمعة، تشخيص إصابة طفلين فلسطينيين بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 669 إصابة.

وقالت الكيلة إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لطفلين 3 و5 سنوات، وهما أبناء السيدة التي أعلن عن إصابتها سابقاً في السموع بمحافظة الخليل في جنوبي الضفة الغربية".



وسبق الإعلان عن إصابة العديد من الأطفال الفلسطينيين بالفيروس خلال الأشهر القليلة الماضية.



وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية فإنه تم منذ شهر آذار/مارس الماضي تسجيل 320 إصابة في محافظة القدس و277 إصابة في الضفة الغربية، و72 إصابة في قطاع غزة.



على الصعيد العربي، سجل الأردن 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت تونس 6 إصابات جديدة.

وسجل العراق 39 وفاة و300 حالة شفاء و1095 إصابة جديدة.