50 خطوة لا تقومي بها قبل زفافكِ

على قدر ما يكون الزفاف فرحة تغمر المرأة، على قدر ما يجعلها متوترة وقلقة. هذه المشاعر المتداخلة والمتضاربة لابدّ منها، فتحضيرات ليلة العمر ليست بهذه السهولة. حرصكِ على جعل زفافكِ الأجمل وأن تكوني عروس حلوه قد يشغلكِ عن أمور تتوقّعين أنّها ليست بهذه الأهميّة، فتقومين بأخطاء من دون أن تنتبهي. في ما يلي، سنكشف لكِ عن 50 خطأ يجب أن تتجنّبيه قبل زفافكِ في ما يتعلّق بجمال بشرتكِ، شعركِ وحتّى اختياركِ لفستانكِ، إلى جانب المأكولات التي يجب تجنّبها قبل العرس. تابعي القراءة واكتشفي كلّ التفاصيل.



خطوات جمالية لا تقومي بها قبل الزفاف

خطوات لا تقومي بها قبل الزفاف أثناء العناية بالبشرة والشعر

1- لا تلجئي إلى التقشير قبل أسبوع من الزفاف.

2- لا تطبّقي قناع للوجه قبل يوم من الزفاف إلّا إن كنتِ قد جرّبتِ هذا النوع من الأقنعة من قبل ولم تواجهي أيّة مضاعفات سلبيّة.

3- لا تقومي بتاتو الحواجب قبل شهر من الزفاف.

4- لا تغيّري رسمة الحاجبين قبل شهر من الزفاف.



5- لا تتعرّضي للشمس قبل أيّام من الزفاف.

6- لا تنسي تحديد موعد لتجربة المكياج وتسريحة الشعر لكي تبدي عروس حلوه.

7- لا تنسي تطبيق واقي الشمس بشكلٍ يوميّ.

8- لا تنسي ترطيب بشرتكِ بشكلٍ يوميّ.

9- لا تغيّري مستحضراتكِ الجماليّة قبل أسبوع من زفافكِ وذلك لتفادي أيّة حساسيّة.

10- لا تزيلي الشعر قبل يوم من الزفاف.

11- لا تطبّقي الخلطات الطبيعيّة قبل أيّام من الزفاف.

12- لا تنسي إزالة المكياج عن وجهكِ وغسله قبل يوم من الزفاف.

13- لا تقومي بحقن البوتوكس أو الفيلر قبل أسابيع قليلة من الزفاف، بل الجئي إلى هذه الخطوة قبل 5 إلى 6 أشهر من اليوم الكبير على الأقلّ.

14- لا تزيلي بثرة عن وجهكِ بواسطة الأظافر، في حال عانيتِ من هذه المشكلة.

15- لا تبيّضي أسنانكِ قبل أيّام من زفافكِ، بل قومي بهذه الخطوة قبل شهر من اليوم الكبير.

16- لا تلجئي إلى قصّة شعر جديدة قبل شهر من الزفاف.

17- لا تغيّري لون شعركِ قبل شهر من الزفاف.

18- لا تطبّقي البلسم قبل ليلة من زفافكِ.

19- لا تستخدمي أداة تصفيف الشعر بشكلٍ مكثّف قبل أشهر من الزفاف.

20- لا تشتري خصلات الشعر المستعار قبل أيّام من الزفاف، بل قومي بهذه الخطوة قبل شهر على الأقلّ.

21- لا تطبّقي الرذاذ المسمّر قبل أيّام من الزفاف.

خطوات لا تقومي بها قبل الزفاف في ما يتعلّق بالرشاقة والنظام الغذائي

22- لا تتّبعي حمية قاسية قبل شهر من موعد الزفاف.

23- لا تقومي بتمرين رياضيّ جديد قبل أسبوع من الزفاف.

24- لا تفوّتي وجبات الطعام خلال فترة التحضير للزفاف.

25- لا تتناولي الوجبات السريعة قبل أيّام من الزفاف.

26- لا تتناولي الحبوب قبل أيّام من الزفاف.

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27- لا تتناولي الأطعمة الغنيّة بالملح بكثرة قبل شهر من الزفاف وذلك لتفادي احتباس المياه في الجسم.

28- لا تنسي شرب المياه بشكلٍ كافٍ.

29- لا تشتري الأكسسوارات قبل شراء موديل من فساتين زفاف.

30- لا تنسي تحديد ميزانيّة موديل فساتين زفاف.

31- لا تنسي شراء فستان زفاف يليق بشكل جسمكِ.

32- لا تتسرّعي في شراء الفستان.

33- لا تشتري الفستان قبل تحديد موضوع أجواء الزفاف.

34- لا تركّزي على موديل فستان واحد بل دعي خياراتكِ تقتصر على 3 إلى 4 موديلات فقط.

35- لا تصطحبي أكثر من شخص معكِ في عمليّة البحث عن فستان الزفاف.

36- لا تتكّلي على التعديلات.

37- لا ترتدي فستان زفاف لا يعجبك.

38- لا تشتري حذاء غير مريح.

39- لا تسهري لساعات طويلة خلال فترة التحضير للزفاف وتحديداً قبل يوم من الزفاف.

40- لا تقومي بجلسة تصوير في الهواء المطلق قبل أسبوع من الزفاف.

41- لا تتوتّري قبل يوم من الزفاف بل قومي باليوغا والتأمّل لبعض الطاقة الإيجابيّة.

42- لا تتصفّحي السوشيل ميديا قبل ليلة من الزفاف.

43- لا تنتعلي حذاء ذي الكعب العالي قبل يوم من الزفاف.

44- لا تنسي تحضير شنطة "طوارئ" ليوم الزفاف قبل ليلة. يجب أن تحتوي على حذاء مسطّح، مزيل للتعرّق، ملابس داخليّة...

45- لا تنسي طلب المساعدة للتحضير للزفاف.

46- لا تنسي تنظيف خاتم الماس قبل أسابيع من الزفاف.

47- لا تنسي تحضير قائمة بأغاني الزفاف.

48- لا تحدّدي مكان الزفاف قبل تحديد قائمة المدعوّين.

49- لا تنشري موعد زفافكِ على السوشيل ميديا ولا أيّ تفصيل آخر متعلّق بهذا الحدث. احتفظي بخصوصيّتكِ!

50- لا تلاحقي معدّ الزفاف في الأسبوع الأخير ما قبل اليوم الكبير.

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