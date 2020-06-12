إنفوجراف.. كيف تحصن نفسك ضد كورونا في الزحام؟

الخليج 365الجمعة 2020/6/12 08:04 م بتوقيت أبوظبي
قرر العالم كله أن يتعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، انتصارا لغريزة الحياة والرغبة في البقاء، مع انتظار التوصل إلى عقار يقضي على الفيروس ويعيد الطمأنينة في نفوس الجميع.
لذلك بات من الواجب على الكثيرين النزول إلى مواقع أعمالهم، والسير في الزحام، ليظل التساؤل الأبرز: كيف أحمي نفسي من الإصابة بفيروس كورونا في الزحام؟
الإنفوجراف التالي يضع الإجابة اللازمة بين يديك، عبر تحديد الإرشادات والقواعد المهمة الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا في الزحام..
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