الإمارات: 44 ألف فحص كورونا و712 حالة شفاء جديدة المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/6/12 07:11 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت الإمارات، الجمعة، عن إجراء أكثر من 44,000 فحص جديد للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات إن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات ساهم في الكشف عن 513 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.
وأوضحت أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى ارتفاع مجموع الحالات المسجلة في الإمارات إلى 41,499 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 287 حالة.
كما أعلنت الوزارة الإماراتية عن شفاء 712 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 25,946 حالة.
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