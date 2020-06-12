سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12 يونيو 2020

واصل سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة، استقراره بالبنك المركزي المصري وعلى شاشات أغلب البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة عند متوسط سعر 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.

والجمعة عطلة رسمية في مصر للبنوك فقط، بينما تفتح شركات الصرافة أبوابها كالمعتاد.

وواصل مؤشر الدولار مكاسبه مما يزيد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وارتفع سعر الدولار عالميا مقابل سلة عملات رئيسية، مع توقع مجلس الاحتياطي أن ينكمش الاقتصاد 6.5% في 2020 وأن يبلغ معدل البطالة 9.3% في نهاية السنة.

كما ارتفع الين الياباني الذي يُعتبر ملاذا آمنا للعملات بفعل تجدد الشكوك حيال تعاف اقتصادي سريع، وبلغ سعر الدولار مقابل الين 106.58 أثناء الليل وهو مستوى لم يُسجل منذ شهر.

أقل سعر للدولار

أظهرت شاشات التداول لدى بنك الكويت الوطني، والمصرف العربي الدولي، وبنك القاهرة، والبنك العقاري المصري، أقل سعر للدولار في مستهل تعاملات اليوم الجمعة عند مستوى 16.11 جنيه للشراء، و 16.21 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار

سجل بنك كريدي أجريكول أعلى سعر للدولار في سوق الصرف المصرية، مع بداية تداولات اليوم، مسجلا 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

استقر سعر اليورو في أغلب البنوك وشركات الصرافة المصرية، ليسجل 18.25 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.



فيما تراجع سعر الجنيه الإسترليني بواقع 4 قروش للشراء وقرش واحد فقط للبيع، مسجلا 20.36 جنيه للشراء، و 20.67 جنيه للبيع، مقابل 20.40 جنيه للشراء، و20.68 جنيه للبيع، أمس الخميس.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقرت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي اليوم الجمعة، فيما تراجع سعر الدينار الكويتي 9 قروش للشراء و 3 قروش للبيع بعد أن ارتفع الخميس.

وجاء سعر الريال السعودي على شاشات التداول في البنوك المصرية عند متوسط سعر 4.20 جنيه للشراء، و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، 4.36 جنيه للشراء، و4.41 جنيه للبيع في أغلب المصارف وشركات الصرافة المصرية.

فيما بلغ سعر الدينار الكويتي مع بداية تداولات اليوم الجمعة، 50.68 جنيه للشراء، و 52.73 للبيع، مقابل 50.77 جنيه للشراء، و 52.76 جنيه للبيع أمس الخميس.

