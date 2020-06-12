أوكرانيا تسجل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 16 وفاة

أعلن مركز الصحة العامة الأوكراني اليوم اكتشاف 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 29753. وأوضح المركز أن 426 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 13567، بينما توفي 16 آخرين وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 870 شخصاً. قد يهمك أيضا: تسجل حالة وفاة و 44 إصابة جديدة بكورونا إندونيسيا تسجل 1111 إصابة جديدة بكورونا

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