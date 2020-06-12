ارتفاع إصابات فيروس كورونا في جنوب أفريقيا لأكثر من 58 ألفًا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) في جنوب أفريقيا إلى 58 ألفًا و 568 حالة، بعد تسجيل 3147 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان لوزارة الصحة بجنوب أفريقيا اليوم، أن عدد الوفيات بلغ 1284 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 33 ألفًا و 252 متعافٍ.

كما أشار البيان كذلك إلى أن البلاد أجرت منذ تفشي الفيروس مليونًا و26 ألفًا و399 اختبارًا للكشف عن الفيروس.

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