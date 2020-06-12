المغرب تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى8581، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 212 بعد الإعلان عن وفاة واحدة جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7600 بعد تماثل 17 شخصاً للشفاء، وتم استبعاد 373 ألف و776 حالة بعد الكشف المخبري.
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