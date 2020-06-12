سلطنة عمان تسجل 1117 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت سلطنة خلال الـ 24 ساعة الماضية 1117 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد . وذكرت وزارة الصحة العمانية أن اجمالي الحالات المصابة بقيروس كورونا وصلت إلى 21071 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 96 وفاة وتماثل 7489 حالة للشفاء . قد يهمك أيضا: إندونيسيا تسجل 1111 إصابة جديدة بكورونا الفلبين تسجل 615 إصابة جديدة بكورونا

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