صحة ورشاقة

لبنان تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

سجّلت لبنان 20 إصابة جديدة بفيروس ""، 13 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و7 لبنانيين وافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1422 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 1714 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 31 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 853 حالة شفاء.

قد يهمك ايضا:

إليكَ حيل سحرية يمكنها أن تقوي المناعة بسهولة وأنت جالس في منزلك

دراسة تؤكد أن جهاز التنفس الصناعى يمكن مشاركته بين مريضين بكورونا بنفس الوقت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا