لبنان تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، 13 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و7 لبنانيين وافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1422 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 1714 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 31 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 853 حالة شفاء.

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