تونس تسجل ٦ إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت تونس اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بعد مرور 8 أيام كاملة دون تسجيل أي إصابة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي عدد المصابين 1093 حالة، و إجمالي عدد التحاليل المنجزة 57273.

كما بلغ عدد حالات الشفاء 995، مقابل 49 حالة وفاة، و 49 حالة ما زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة والعلاج.

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