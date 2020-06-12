مجموعة "هيمالايا" الجديدة لروتين متجدد وبشرة مشرقة

مع تغيرات العوامل البيئية وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، تصبح بشرتنا عرضةً للشوائب والزيوت المتراكمة، وهذا ما يعني أنه قد حان الوقت لاتخاذ روتين جديد للعناية بالبشرة في ظل هذه المتغيرات. لغسول الوجه ومنتجات العناية الأخرى دورٌ فعال في الحفاظ على نضارة البشرة، ولذلك نقدم لك مجموعة "هيمالايا" الجديدة المعززة بفوائد الفواكهة المنعشة، وللحصول على النتائج المطلوبة، يفضل اتباع خطوات أساسية تبدأ بغسول الوجه المستخلص من خيرات الطبيعة للسيطرة على الزيوت، ثم استخدام مستحضر ديتوكس للتقشير مع الفحم الفعال والشاي الأخضر مرتين أسبوعياً لضمان بشرة مشرقة، ولا تفوتي تجربة جل الصبار لترطيب الوجه والجسم، لبشرة هادئة ولطيفة خالية من الشوائب مستعدة لمختلف الأجواء.

قد يهمك أيضا:

أفضل اساليب العناية بالبشرة للعروس في فصل الصيف

جربي ماسك الصبار وفيتامين C لعلاج تجاعيد العين