طفلة 10 سنوات تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة

واشنطن - لايف ستايل انتشرت صور للاعبة الجمباز الأميركية، ليزا بروكس، البالغة من العمر 10 سنوات فقط، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب بنيتها الجسدية المذهلة، حيث تتمتع ليزا بعضلات مفتولة مثيرة للإعجاب وخاصة عضلات البطن، مثل لاعبي كمال الأجسام، ولكن يختلف حجمها نظرا لصغر سنها.ووفقا لوالديها، فإن ليزا تمارس رياضة الجمباز منذ سن الرابعة، وتبذل قصارى جهدها لتصبح الأفضل على الإطلاق، حيث تستيقظ لاعبة الجمباز الأمريكية الصغيرة في الساعة (5:30) صباحا وتبدأ بالتدريب لساعات طويلة خلال اليوم في المنزل. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

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