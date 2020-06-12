شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لنزلات البرد أن تمنحك مناعة ضد فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة علمية إلى أن بعض أشكال نزلات البرد قد تساعد في توفير الحماية من الفيروس التاجى، وطبقا لبحث خبراء المناعة ، فإن المناعة ضد الفيروس التاجي يمكن أن تستمر حتى 17 عاما.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية ،قال باحثون إن المرضى الذين سبق لهم الإصابة بنزلات البرد بسبب فيروسات تتعلق بـ Covid-19 ، تسمى فيروسات بيتاكورون ، قد يكون لديهم مناعة أو قد يعانون من شكل أخف من المرض.

تسبب فيروسات Betacoronavirus ، وخاصة OC43 و HKU1 ، نزلات البرد الشائعة ولكن أيضًا التهابات شديدة في الصدر لدى كبار السن وأصغر المرضى.

حيث تشترك في العديد من السمات الجينية مع الفيروسات التاجية Covid-19 و MERS و SARS ، والتي تنتقل جميعها من الحيوانات إلى البشر، ويُعتقد أن الفيروسات التاجية تسبب ما يصل إلى 30 في المائة من جميع نزلات البرد ، ولكن لا يُعرف على وجه التحديد عدد الأسباب التي تسببها أنواع فيروسات بيتاكورونافا.

لقد وجد العلماء الآن دليلاً على أن بعض المناعة قد تكون موجودة لسنوات عديدة بسبب خلايا "الذاكرة" التائية في الجسم من هجمات الفيروسات السابقة ذات التركيب الجيني المماثل - حتى بين الأشخاص الذين لم يتعرضوا لـ Covid-19. أو السارس.

والخلايا التائية هي نوع من خلايا الدم البيضاء وتشكل جزءًا من خط الدفاع الثاني للجهاز المناعي ضد أي هجوم فيروسي ، حيث تبدأ في الظهور بعد أسبوع تقريبًا من الإصابة.

يعتقد منذ فترة طويلة أنها توفر حماية دائمة للفيروسات وعلى هذا النحو يطلق عليها خلايا "الذاكرة".

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يجب إثبات التأثير الوقائي لهذه الخلايا ضد Covid-19 في المزيد من التجارب ، لكن الخبراء يقولون إن المرضى الذين تعافوا من فيروس الرئة القاتل SARS في عام 2003 أظهروا استجابات مناعية للبروتينات الرئيسية الموجودة في Covid-19.

قال الباحثون: `` تُظهر هذه النتائج أن خلايا T الخاصة بالذاكرة الخاصة بالفيروس الناجم عن عدوى فيروس بيتا كورون طويلة الأمد ، مما يدعم فكرة أن مرضى Covid-19 سيطورون مناعة طويلة الأمد للخلايا التائية.

"إن النتائج التي توصلنا إليها تثير أيضًا احتمالًا مثيرًا للاهتمام أن الإصابة بالفيروسات ذات الصلة يمكن أيضًا أن تحمي أو تعدل الأمراض التي يسببها سارز-كوف -2 [سلالة فيروس التاجي الذي يسبب Covid-19]."

تم أخذ الدم من 24 مريضا تعافوا من Covid-19 ، و 23 الذين أصيبوا بالمرض من السارس و 18 الذين لم يتعرضوا أبدا للسارس أو Covid-19.

والأكثر إثارة للدهشة ، وفقًا للعلماء ، هو أن نصف المرضى في المجموعة الذين لم يتعرضوا لأي من Covid-19 أو SARS يمتلكون خلايا T التي أظهرت استجابة مناعية لفيروسات بيتاكورونافا الحيوانية ، Covid-19 و SARS.

اقترح هذا مناعة المرضى التي تم تطويرها بعد التعرض لنزلات البرد الشائعة الناجمة عن فيروس بيتاكورونافا أو ربما من مسببات أمراض أخرى غير معروفة حتى الآن.