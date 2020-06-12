شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك واعرف ما هو تحليل D-Dimer؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اختبار D-dimer هو اختبار دم يمكن استخدامه للمساعدة في استبعاد وجود جلطة دموية خطيرة، فعندما يتعرض الشخص إلى أي جرح أو قطع يقوم الجسم بمجموعة من الخطوات لجعل الدم يتكتل.إنه جزء طبيعي من الشفاء بدونه يستمر النزيف.

D-dimer إنه جزء من البروتين الذى يساعد على تكون الجلطات وقد تتكون منه كميات بنسب كبيرة فى جسم الانسان عند تعرضة للإصابة لجلطة كبيرة مثل جلطة الأوردة العميقة وفقا لتقرير لموقع webmed الطبي.

قد يستخدم الطبيب هذا الاختبار الذي يتحقق من مستوى D-dimer في الدم ، لمعرفة ما إذا كان الشخص يعانى من جلطة دموية.

متى يحتاج الشخص الى هذا الاختبار؟

تساعد بعض الاختبارات على التأكد من أن مرضًا أو حالة معينة تسبب الأعراض يمكن استخدام اختبار D-dimer ويكون هذا الاختبار مفيد للتأكد من سبب الأعراض التي يعانى منها المريض والتأكد من الاصابه بالجلطات خاصة مع ظهور أعراض مثل تورم أو ألم أو احمرار في الساق،أو الانسداد الرئوي ، أو الجلطة الدموية التي تنتقل إلى الرئتين والتي قد تؤدي إلى مشاكل في التنفس وسرعة ضربات القلب وألم في الصدر وسعال

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في هذه الحالة ، يكون الاختبار مفيدًا فقط إذا لم يكن من المحتمل جدًا أن يكون لدي المريض جلطات دموية. اختبار D-dimer الإيجابي لا يعني أن الشخص مصاب بجلطة دموية ستكون هناك حاجة إلى اختبارات أخرى للتحقق من ذلك إذا كانت احتمالات وجود جلطة أعلى ، فسيحتاج المريض إلى اختبارات مختلفة خاصة اذا كان الشخص يعانى من أمراض أخرى وهى أمراض التخثر الوراثية، اجراء جراحة كبرى مثل استبدال الركبة، إصابة كبيرة ، مثل كسر في الساق، فترات طويلة من الجلوس أو الاستلقاء ، مثل ركوب الطائرة الطويلة أو الإقامة في المستشفى، الحمل، وبعض أنواع السرطان.

لاختبار التخثر المنتشر داخل الأوعية الدموية يمكن أيضًا استخدام D-dimer للمساعدة في اختبار ما يسمى التخثر المنتشر داخل الأوعية الدموية (DIC) ، والذي تتشكل فيه جلطات الدم في الأوعية الدموية الصغيرة في جميع أنحاء الجسم بينما تتسبب أيضًا في النزيف يمكن أن تكون مهددة للحياة.

ماذا تعنى نتائج التحليل؟

قد تقوم المختبرات المختلفة بإجراء الاختبار بشكل مختلف ، لذلك ضع في اعتبارك أن ما هو طبيعي يمكن أن يختل. يمكن أن يساعدك طبيبك في فهم ما تعنيه نتائجك بشكل أكثر وضوحًا.

إذا كانت نتيجتك "سلبية" ، فأنت على الأرجح لا تواجه مشكلة في جلطات الدم، إذا كانت النتيجة "عالية" ، فهذا يعني أنك ستحتاج إلى المزيد من الاختبارات لمعرفة ما إذا كان لديك جلطة دموية

يمكن أيضًا الحصول على نتيجة عالية لأسباب أخرى غير الجلطة مثل الاصابه بعدوى، أو مرض الكبد، أو بعض أنواع السرطان.