شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ألمانية ترفض بيع مليار زجاجه لتعبئة لقاح كورونا لحين الانتهاء من التجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حذر بعض مصنعي المعدات الطبية من أن صانعي الأدوية يتخوفون من نقص محتمل في زجاجات تعبئة لقاحات فيروس كورونا في المستقبل، لكن اندفاعهم لتأمين الإمدادات يخاطر بزيادة الأمور سوءا.

وأوضحت شركة Schott AG الألمانية أكبر منتج للزجاج المتخصص في العالم لزجاجات اللقاح، أنها رفضت طلبات حجز مخرجات من شركات الأدوية الكبرى لأنها لا تريد تخصيص الموارد قبل أن تتضح اللقاحات التي ستعمل.

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" قال الرئيس التنفيذي للشركة فرانك هاينريخت "لا نريد أن يتم تصويرنا في الصحافة على أنهم أولئك الذين لم يتمكنوا من تغليف أفضل لقاح علينا أن نبقي الباب مفتوحًا لإعطاء القدرة لأولئك الذين ينجحون حقًا في النهاية.

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شركة Schottالألمانية وهى أكبر مورد لزجاج البورسليكات للزجاجات والمحاقن الطبية اكدت أنه في إمكانها مواجهة التحدي من نقص زجاجات تعبئة اللقاحات لكنها اضطرت إلى اتخاذ بعض القرارات التجارية الصعبة للغاية لمحاولة التأكد من ذلك.

وقال هاينريخت إن الشركة رفضت طلبات من مطوري اللقاحات الرئيسيين للتسليم المستقبلي لـ 800 مليون إلى مليار قارورة زجاجية ، والتي تحمل عادة 5-10 جرعات ، لأن الشركة تعتقد أنه من السابق لأوانه تقديم مثل هذا الالتزام.

وأشار المدير التنفيذي للشركة الألمانية : "هذه هي المعضلة التي نواجهها" ، مضيفًا أن موقف شركة سكوت الحذر قد يكون ساهم في وجهة نظر الصناعة بأن القوارير التي يشتريها صانعو الأدوية مقابل أقل من 10 سنتات، قد تصبح غير متوفرة.