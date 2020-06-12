شكرا لقرائتكم خبر عن دواء أسترالى جديد يدخل دائرة علاجات كورونا يساعد فى منع الجلطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تقرير لوكالة "رويترز" عن نجاح عقار تجريبي طوره باحث استرالي في أن يساعد في منع وفيات كوفيد 19، من خلال التحكم في تكوين جلطات دموية مسؤولة عن صعوبات في التنفس وفشل في الأعضاء وسكتة دماغية ونوبة قلبية.

ووفقا للتقرير، يقود البروفيسور شون جاكسون من جامعة سيدني ومعهد أبحاث القلب فريقًا من الباحثين لتطوير دواء جديد مضاد للتخثر لعلاج السكتة الدماغية.

قال جاكسون إن حوالي ثلاثة من كل أربعة من مرضى من مصابي كورونا الحرجة في وحدات العناية المركزة (ICUs) يطورون جلطات مع معدل شفاء منخفض للغاية من الفيروس.

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وأضاف جاكسون:" إذا كان دواءنا قادرًا على التحكم في هذه الجلطات ، فيمكن تجنب فشل الأعضاء والموت في عدة آلاف من الحالات"

بعد تجارب المرحلة الأولى الناجحة في 72 مريضًا أصحاء ، يريد الباحثون الآن الانتقال بشكل عاجل إلى تجارب المرحلة 2 عن طريق اختبار فعالية وسلامة الدواء في مرضى فيروس كورونا المصابين بأمراض خطيرة.

وأوضح جاكسون: "قد يستغرق الأمر بضعة أشهر قبل أن يتمكن الأطباء في جميع أنحاء العالم من استخدام دواء مضاد للتخثر الجديد لحماية المرضى المصابين بـفيروس كورونا ، مما قد ينقذ آلاف الأرواح".

موضحا إن تجارب المرحلة الثانية من الدواء ، التي يتم إعطاؤها عن طريق الوريد ، يجب إجراؤها في الخارج لأنه لم يكن هناك ما يكفي من المرضى المصابين بأمراض خطيرة على أجهزة التنفس الصناعي في أستراليا.