شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: التحكم بضغط الدم يقلل الإصابة بمرض الخَرَف مستقبلاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر إن التحكم بنسبة ضغط الدم جيداً في الجسم، يقلل احتمالية الإصابة بمرض الخَرَف مستقبلاً.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن مرض الخرف هو ضعف الذاكرة وتغير الشخصية وعدم القدرة على اتخاذ القرارات.