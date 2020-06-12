شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطالب «تويتر» بحذف الحسابات التي تشوه سمعتها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الصين اليوم الجمعة، إنه يتعين على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي حذف الحسابات التي تشوه سمعتها إذا كان يرغب في مكافحة التضليل مضيفة أنها أكبر ضحية للتضليل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ للصحفيين خلال إفادة إن العديد من المنصات تضم الكثير من المعلومات المضللة عن الصين وهناك حاجة لإفساح المجال أمام أصوات صينية ذات آراء موضوعية.
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