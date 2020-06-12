5756 وفاة بكورونا في أفريقيا.. وتعافي 97 ألفا

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا بلغ 216 ألفا و446 حالة.

وأكد المركز، في بيان، أن إجمالي حالات التعافي بلغ 97 ألفاً و68 حالة، فيما بلغت الوفيات بالقارة 5756 وفاة.

وأشار البيان اليومي للاتحاد الأفريقي إلى أن منطقة شمال أفريقيا سجلت 61615 إصابة، فيما سجل جنوب القارة 61772 حالة، وشرق أفريقيا 24418 إصابة، والوسط 22208 حالة، والغرب 46433 إصابة.