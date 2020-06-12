التحقيقات الجنائية في كينيا تبيّن تفاصيل مؤلمة لما فعله رجال شرطة بسيّدة

نيروبي - لايف ستايل
قالت إدارة التحقيقات الجنائية في كينيا، اليوم الخميس، إن المحققين ألقوا القبض على ثلاثة رجال شرطة لاتهامهم بجلد امرأة وسحلها خلف دراجة نارية وذلك بعد انتشار مقطع مصور للواقعة على الإنترنت. وكتبت مديرية الشرطة على تويتر الخميس "ألقى المحققون القبض على ثلاثة من الشرطة الكينية أمس عقب تداول مقطع فيديو تظهر فيه امرأة أثناء جلدها وسحلها بدراجة نارية في منطقة كوريسوي جنوب البلاد".وظهر التسجيل المصور الذي تضرب فيه الشرطة الفتاة ميرسي شيرونو (21 عاما) بعد عدة أيام من احتجاجات محدودة في نيروبي على عمليات القتل على أيدي الشرطة خارج إطار القضاء في كينيا وضد الشرطة الأمريكية بسبب وفاة جورج فلويد.وتكثر الادعاءات بارتكاب الشرطة الكينية أعمالا وصفت "بالوحشية"، وتلقت الهيئة المستقلة لمراقبة الشرطة، وهي جهة رقابية حكومية مستقلة آلاف الشكاوى منذ تأسيسها في 2011، بحسب مانقلته وكالة "رويترز" للأنباء.
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