شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح زرع رئة لفتاة أمريكية تعافت من كورونا بعد أن دمرها الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختلف حالات الإصابة بفيروس كورونا من شخص لآخر فقد تصاب بعض الحالات دون ظهور أعراض وتتعافى منه دون أن تعرف، وقد تكون بعض الإصابات شديدة ما يؤثر على الرئتين وقد تسبب الوفاة، ومن ضمن الحالات الخطيرة كانت لفتاة فى العشرينيات من عمرها أصيبت بالفيروس التاجى وتسبب لها فى تلف شديد بالرئتين، ما تطلب زرع رئة لها بعد التعافى.

وحسب جريدة "ديلى ميل" البريطانية، قام الجراحون فى شيكاغو بزرع رئة لفتاة شابة كانت تعانى من تلف شديد فى الرئة بسبب كورونا، فهناك عدد قليل من الناجين من COVID-19، فى الصين وأوروبا، حصلوا على عمليات زرع رئة.

ويقول الأطباء إن المريضة، وهى فتاة من أصل إسبانى فى العشرينيات من عمرها، كانت "بصحة جيدة" قبل أن تصاب بالفيروس التاجى، على الرغم من أنها كانت تتعاطى عقارًا مع تأثيرات قمع المناعة لحالة صحية بسيطة خلال العام السابق.

بعد أن مرضت لمدة أسبوعين، تم وضعها على جهاز التنفس الصناعى وجهاز القلب والرئة فى اليوم الذى دخلت فيه، وبقيت عليها لمدة شهرين تقريبًا قبل الجراحة، وقال الدكتور أنكيت بهارات، الذى أجرى العملية، يوم الأربعاء، إن الإجراء الذى استمر عشر ساعات كان صعبا لأن الفيروس ترك رئتيها مملوءتين بالثقوب وكاد يصهر على جدار الصدر.

وقد احتفظ الأطباء بها على كلا الجهازين بينما يشفى جسدها لكنهم يقولون إن فرصها فى الحياة الطبيعية جيدة، وقال الدكتور رادى توميك، المدير الطبى لبرنامج زرع الرئة فى المستشفى: "نتوقع أن تتعافى بالكامل".

لم يتم تحديد هوية المريض لكن الدكتورة بهارات قالت إنها انتقلت مؤخرًا إلى شيكاغو من نورث كارولينا لتكون مع صديقها، كانت بصحة جيدة، لكن حالتها تدهورت بسرعة بعد دخولها المستشفى فى أواخر أبريل.

على الرغم من أن COVID-19 كان يعتبر فى البداية مرضًا لكبار السن والمرضى المزمنين، إلا أنه سرعان ما أصبح واضحًا ويؤثر على الشباب، فتعتبر الفتاة من بين نحو 40% من المرضى فى المستشفى من الشباب تحت سن 55 سنة، وتم قبولها منذ أكثر من ستة أسابيع وقضت معظم الوقت المتقطع فى وحدة العناية المركزة.

يقضى معظم المرضى من 10 إلى 12 يومًا فى وحدة العناية المركزة، وكان معدل الوفيات للمرضى على أجهزة التنفس الصناعى 80% فى ذروة الوباء فى الولايات المتحدة

وقالت الدكتورة بيث مالسين، أخصائية أمراض الرئة والرعاية الحرجة فى نورث وسترن، التى ساعدت فى رعاية المرأة الشابة: "كانت لعدة أيام أكثر المرضى فى وحدة العناية المركزة COVID - وربما المستشفى بأكمله".

اضطر الفريق الطبي للمريض إلى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة أثناء رؤيتها هي وغيرها من مرضى COVID-19 في وحدة العناية المركزة. كان عليهم أن ينتظروها لإزالة الفيروس قبل أن يصبح آمنًا للعمل.

وبمجرد أن أثبتت النتائج السلبية للفيروس بشكل نهائي ، قام هو وفريقه بإدراج المريض لعملية زرع رئة مزدوجة ووجدوا مباراة في غضون 48 ساعة.

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وقال الدكتور ماكسين: "كان هناك الكثير من الأوقات ، ليلاً ونهارًا، كان على فريقنا أن يتفاعل بسرعة لمساعدتها على الأكسجين ودعم أعضائها الأخرى للتأكد من أنها بصحة جيدة بما يكفى لدعم عملية زرع إذا ومتى أتيحت الفرصة"، "كانت إحدى أكثر الأوقات إثارة هي عندما ظهر أول اختبار لفيروس كورونوس بشكل سلبي ولدينا أول علامة على أنها قد أزالت الفيروس لتصبح مؤهلة لعملية زرع منقذة للحياة".

وشكلت الرئتان 7% فقط من عمليات زرع الأعضاء في الولايات المتحدة الأمريكية البالغ عددها 40 ألفًا العام الماضي. عادة ما يصعب العثور عليهم وعادة ما ينتظر المرضى أسابيع في قائمة الزرع، حيث تم إجراء عدد قليل فقط من عمليات الزرع على مرضى الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم.

وقال بهارات إن مريضة شيكاغو كانت في حالة سيئة ، مع وجود علامات على أن قلبها وكليتيها وكبدها بدأوا في الفشل ، لذلك سرعان ما تحركت في الطابور.

إذا تم إجراء عملية زرع في وقت سابق ، لكان الجراحون قد خاطروا بمستويات عالية من التعرض للفيروس ، وكذلك تلوث غرفة العمليات ، الأمر الذي كان يمكن بدوره أن يسمح للفيروس بالانتشار بسرعة أكبر في جميع أنحاء المستشفى.

عندما أزال الفريق الجراحي للمرأة الشابة رئتيها المريضة، وجدوا بعضًا من أسوأ الأعضاء التالفة التي رأوها على الإطلاق. سُحقت رئتيها ، ونثرت بالثقوب وشوهت النزيف.

على الرغم من الصعاب المكدسة ضدها ، تمكنت المريضة من إجراء العملية ، وعلى الرغم من أنها ستضطر إلى تناول الأدوية المثبطة للمناعة لمنع جسدها من رفض رئتيها الجديدة، فمن المتوقع أن تتعافى بالكامل وتعيش حياة طبيعية في الغالب .

قال الدكتور بهارات: "نريد أن تعرف مراكز الزرع الأخرى أنه على الرغم من أن إجراء الزرع في هؤلاء المرضى يمثل تحديًا تقنيًا إلى حد كبير ، إلا أنه يمكن إجراؤه بأمان ، ويوفر لمرضي COVID-19 المصابين بمرض عضال خيارًا آخر للبقاء على قيد الحياة".















