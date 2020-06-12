شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: فيروس كورونا يتغير ببطء شديد ما يسهل عملية التوصل للقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علماء أن فيروس كورونا يتغير ببطء شديد، ولم يطرأ عليه سوى تغييرات قليلة منذ ظهوره لأول مرة، ما يجعل من السهل التوصل للقاح للفيروس.





التطعيم ضد كورونا

وأوضحت صحيفة "The Sun" البريطانية، أنه لم يتم تطوير لقاح حتى الآن لفيروس كورونا، لكن عدم تغييره سيسهل على أولئك الذين يحاولون التوصل للقاح فعال للفيروس.

وقال علماء الأحياء الجزيئية إن العمل على اللقاحات بسلالة واحدة "أكثر وضوحًا من الفيروس الذى يتغير بسرعة، حتى الآن فى المملكة المتحدة أدى فيروس كورونا لقتل أكثر من 41 ألف شخص، وعلى مستوى العالم أودى بحياة أكثر من 408 ألف شخص، وقد أدخلت الحكومات في جميع أنحاء العالم إجراءات إغلاق صارمة، يتم تخفيف بعضها الآن بسبب انخفاض الحالات.

وقال البروفسور وينستون تيم، الأستاذ في ميديكال إكسبريس: "لن يكون من الممكن بالنسبة لنا أن نتمكن حقًا من العودة إلى الحياة الطبيعتة حتى يكون لدينا لقاح.



فيروس كورونا لا يتغير

فى حين قال ستيوارت راى، الذى يقود جهود علم الجينوم الفيروسي في هوبكنز مع البروفيسور تيمب: "إن معدل التحور المنخفض للفيروس يعني أنه من الممكن إنتاج لقاح ناجح، مضيفا أن هذا يمكن أن يعزز الجهود لتطوير العلاجات المحتملة للمرض.

وقال، أثبتت عينات فيروس كوروناCovid-19 التى فحصها الباحثون، أنها متشابهة عالميًا، مضيفا أن التغييرات الجينية التى تحدث لا تؤدى إلى سلالات مختلفة من الفيروس.

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وأضاف أن اللقاح بحاجة إلى حساب التغييرات والطفرات من أجل حماية الناس.

وأكد أن الأنفلونزا الطبيعية تتغير خلال فترة قصيرة من الزمن، لكنه قال إن هذا عكس فيروس كورونا Covid-19، موضحا أنه يتغير ببطء، ولأنه لا توجد مناعة ضد الفيروس، فإنه ليس لديه أي ضغط تطوري للتغيير أثناء انتشاره بين السكان.

الفيروس سيكون "أقل عدوانية"..

ويقول العلماء إن عدم التغيير في فيروس كورونا Covid-19، يعنى أنه إذا تم صنع لقاح، فلا يوجد سبب لعدم فعاليته فى كل مكان.

وأضافوا أن اللقاح الذى يمنع قدرة فيروس كورونا "كوفيد 19"، على إصابة الخلية سيكون فعالا للغاية، كما أن الفيروس لن يكون قادرًا على توليد عدوى نشطة، وبالتالى لن يكون قادرًا على نشر المرض.

وأكد العلماء أنه كان هناك أقل من 24 طفرة في عينات فيروس كورونا التي يدرسونها من الصين، وقالوا إن هذا يعني أن اللقاح سيعمل ضدهم جميعًا، ومع وجود فيروس مستقر مثل فيروس كورونا Covid-19 ، فإن الإصابة مرة أخرى ستكون "أقل احتمالية"، و"أقل عدوانية".