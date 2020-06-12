فيديو.. مين قال مفيش لقاح لكورونا.. 10 أمصال فى طريقها لإنقاذ العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن بدأ فيروس كورونا فى احتياج العالم أواخر العام الماضى، ويحاول العلماء وكبرى الشركات بشتى الطرق تطوير لقاح للتغلب على الفيروس القاتل، وحتى الآن ووفقا لتصريحات منظمة الصحة العالمية، هناك أكثر من 120 لقاحا لـ COVID-19 قيد التطوير فى جميع أنحاء العالم، لكن من بين هؤلاء هناك 10 لقاحات مرشحة بالفعل فى تجارب بشرية ناجحة، وأبرز 3 لقاحات ناجحة فى التجارب البشرية بالولايات المتحدة والصين وواحد فى المملكة المتحدة.

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