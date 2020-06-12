لحظة بلحظة.. آخر مستجدات كورونا حول العالم الجمعة

واصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في دول العالم، حيث وصلت الإصابات به إلى 7 ملايين و598 ألفا و933 حالة، وبلغت الوفيات 423 ألفا و869 وفاة، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 3 ملايين و843 ألفا و312 حالة، بحسب آخر إحصائية كشف عنها موقع "worldometer".

التقرير المحدث التالي يستعرض آخر أخبار كورونا حول العالم لحظة بلحظة..

أمريكا.. 941 وفاة جديدة

سجّلت الولايات المتّحدة 941 وفاة إضافيّة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 113,774 حسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.



وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات (2,021,990).





الصين.. 7 إصابات جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إنها رصدت 7 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وحالة لم تظهر عليها أعراض حتى نهاية الخميس.

وأعلنت اللجنة، في بيان، الجمعة، أن 6 من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج.

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الهند.. ارتفاع الإصابات إلى 297 ألفا

أعلنت الهند، الجمعة، بلوغ مجمل إصاباتها بفيروس كورونا 297535، متجاوزة بذلك بريطانيا لتصبح رابع أكثر الدول تضررا بالفيروس في العالم.

وقالت وزارة الصحة وشؤون الأسرة إن عدد الإصابات زاد بواقع 10956، الجمعة، ووصل عدد الوفيات إلى 8498.

ألمانيا.. 8 وفيات و258 إصابة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد بواقع 258 إلى 165674 حالة.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد 8 حالات ليبلغ مجملها 8763.





كوريا الجنوبية.. وفاة 277 وتعافي 10 آلاف

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، الجمعة، تسجيل 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 12 ألفا و3 حالات.

وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس بلغت 277 بعد وفاة حالة جديدة، الخميس.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إن عدد المتعافين من الفيروس والذين خرجوا من المستشفيات بلغ 10 آلاف و699 حالة فيما لا يزال 1057 يخضعون للعلاج.