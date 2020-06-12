فيديو.. الحلزون ياما الحلزون.. حشرة زراعية تتحول لموضة للباحثات عن الجمال بـ2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خبراء الأمراض الجلدية من مخاطر الحلزون تصديقا لما يتم الترويج له على السوشيال ميديا بزعم أن المادة التى يفرزها الحلزون تعمل على تنقية البشرة وتقوم بتنظيفها، وتؤخر ظهور التجاعيد.
فى هذا الفيديو نستعرض معا مخاطر وضع الحلزون على البشرة، والأضرار التى تنتج عنه، وفقا لنصائح الخبراء.
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