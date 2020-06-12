طريقة استخدام القسط الهندي للحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يونيو 2020 10:42 صباحاً - القسط الهندي نبات مشهور في الطب الهندي، وهو نبات معمر طويل القامة، ينبت في الوديان في كشمير الهندية، وله نوعان، الأول هو القسط البحري أبيض اللون، والثاني هو القسط الهندي، ويسمى بالمر أو الأسود، وهو أكثر حرارة من النوع الأول، وللقسط الهندي فوائد كثيرة صحية وجمالية للإنسان، يعتبر القسط الهندي من الأعشاب التقليدية ذات الاستخدامات المتعددة لأغراض علاجية، أهمها تحفيز الرحم على الحمل، كما أنه من أكثر الأعشاب التي تستعمل للتداوي وخاصة مع النساء اللاتي تعانين من مشاكل تأخر حدوث الحمل، معنا خبير الأعشاب محمد عبد العظيم بمركز البحوث بالدقي للتوضيح.

القسط الهندي لعلاج تكيس المبايض

من أهم فوائد القسط الهندي أنه يعالج مشكلة تكيس المبايض التي تعاني منها الكثير من النساء، كما يستخدم القسط الهندي في علاج مشاكل تأخر الحمل، وهو فعال في تنظيم الهرمونات المرتفعة والمنخفضة، وينظم الدورة الشهرية، كما أنه معالج لجميع أمراض الغدد، ومنشط للدورة الدموية، وبفضل احتوائه على مادتي البنزوات والهلينين المطهرة للجراثيم، فالقسط الهندي فعال وقادر على تنظيف الرحم، وتطهيره من كل الأوساخ والت كيسات، وكل ما يعيق الحمل.

للقسط الهندي فوائده للدورة الشهريةيخفف آلام الدورة وينظمها، ويعالج مشكلة تأخرها، ينشط الدورة الدموية ويزيد تدفق الدم، لذلك لا يُنصح بتناول القسط الهندي أثناء الدورة الشهرية حيث يؤخذ قبل موعد الدورة، ويتم تناوله عن طريق مزج ملعقة صغيرة منه مع العسل أو اللبن، أو كوب من الماء

فوائد القسط الهندي للجسم

هو يعالج التهابات الجهاز التنفسي والبرد والسعال، يعالج الإسهال، يتخلص من البقع السوداء في الوجه وتحت العيون، ينظم السكر في الدم، ينشط البنكرياس، يقوي عضلة القلب، يعالج سيولة الدم، ويذيب الجلطات، ويوسع الأوعية الدموية، يقلل الكولسترول السيئ في الجسم، ينظم الهرمونات عند النساء ويقي من مشاكل الجهاز التناسلي، منشط للرحم، يعالج مشاكل انتفاخ المعدة والتهاباتها وأمراض الأمعاء.

يدر البول، ينظف الكبد والكلى من السموم، يمنع تكون الحصوات الكلوية، يذيب الدهون المتراكمة حول البطن والخصر، يعالج مشاكل الشعر ويمنع تقصفه وتساقطه، يعالج مشاكل الغدة الدرقية وينظم هرموناتها، يعالج الأمراض الجلدية، ويعيد للبشرة رونقها، يزيد الخصوبة عند الرجال ويزيد عدد الحيوانات المنوية، كما يقوي الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء، يقلل التهابات المفاصل والروماتيزم

متى يمنع تناول الحامل للقسط الهندي؟

لأنه يسبب تقلصات وربما الإجهاض، يجب التوقف عن تناوله في فترة الدورة الشهرية، كما يمنع استخدامه مع الأسبرين لأنه يزيد سيولة الدم

ما هي طريقة استخدام القسط الهندي للحمل بتوأمين؟

ستخدم القسط الهندي من أجل علاج الكثير من الأمراض الصحية وخصوصًا تلك التي تعاني منها النساء والتي تتضمّن تكيّس المبايض وتأخّر الحمل، كما يساعد القسط الهندي على تقوية القدرة الجنسية ويعمل على تنظيم الدورة الشهرية، لكن يذكر أن القسط الهندي يفيد كثيرًا في حال كانت المرأة ترغب بالحمل بتوأمين، فما هي طريقة استخدام القسط الهندي للحمل بتوأمين؟

تبحث المرأة عن الوسائل المختلفة التي يمكن أن تساعدها على الحمل بالتوأمين، ويعتبر القسط الهندي من بين هذه الأعشاب؛ من خلال طحن هذه العشبة جيدًّا وتركها لتجفّ لمدة يومين، بعد ذلك يتوجب على المرأة أخذ ملعقتين من القسط الهندي كل يوم خلال فترة الصباح وقبل تناول الطعام. لكن يمكن للمرأة بعد ذلك أن تتناول كوباً من العصير بسبب طعمه المر

أما الخلطة الثانية فتكون من خلال إضافة ملعقة من القسط الهندي إلى ملعقة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من العسل. يمكن لهذه الخلطة أن تزيد من نسبة الحمل بتوأمين في حال تم تناولها لمدة ثلاث مرات في اليوم قبل تناول الوجبة

ما هي فوائد القسط الهندي للحمل؟

يعتبر القسط الهندي من الاختيارات الأولى لحدوث الحمل

· علاج العديد من مشاكل النساء التي تتسبب في تأخير الحمل مثل العقم ومشاكل الجهاز التناسلي وتأخر الحمل.

· يعالج مشاكل المبيضين والرحم.

· يعمل على تنظيم هرمون التبويض والحليب وباقي هرمونات الجسم.

· يعمل على تنظيم الدورة الشهرية لدى النساء.

· يعالج الأعصاب وتنشط الجسم بشكل عام.

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· يخفف من الأمراض التناسلية كالزهري والسيلان.

· يساعد في علاج تكيس المبايض الذي يعد من أكثر الأسباب شيوعاً لعدم حدوث الحمل عند أغلب النساء.

طرق تحضير القسط الهندي

يتواجد القسط الهندي على شكل كبسولات في العديد من الصيدليات، ولكن هناك طريقتين يمكن من خلالهما تحضير عشبة القسط الهندي منزلياً لتشجيع الحمل عند النساء؛ الطريقة الأولى؛ القسط الهندي مع العسل

· يتم مزج ملعقة صغيرة من القسط الهندي مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

· يتم إضافة ملعقة صغيرة من عسل السدر (عسل النحل) إلى الخليط.

· للحصول على فعالية أكبر يفضل تناول ملعقة كبيرة من الخليط ثلاث مرات يومياً قبل الأكل.

· في حال شعورك بقليل من المرارة عند تناوله يمكنك تناول ملعقة من العسل بعدها للتخفيف من ذلك الشعور.

الطريقة الثانية؛ القسط الهندي المطحون: يمكنك تحضيره بالطرق التالية:

· أحضري عيدان القسط الهندي وقومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة ثم اطحنيها جيداً.

· يمكنك تناولها عن طريق غليها وشربها قبل الوجبة بنصف ساعة.

فوائد القسط الهندي

للقسط الهندي فوائد عديدة للمشكلات الصحية

· الطريقة الأولى من الممكن استخدامه كبخور والذي يساعد على علاج الأمراض الصدرية مثل: الربو، ضيق النفس، التهابات الصدر، الكحة للقسط الهندي فعالية كبيرة في علاج نقص المناعة، وتقوية الجهاز المناعيا

· يعالج بعض الأمراض الجلدية كالحروق والصدفية

· يعمل على تنشيط الغدة الدرقية

· يعزز عمل الكلى حيث إنه يعمل على تنقيتها

طريقة استخدام القسط الهندي

· عليك إحضار عشبة القسط الهندي، وطحنها بشكل جيد ثم اتركيها لمدة يومين حتى تجف، وبعد ذلك بإمكانك تناول ملعقتين منها على الريق يومياً، ثم اشربي كوباً من التمر بعد ذلك أو العصير المفضل لديك والطريقة الثانية لاستخدام القسط الهندي، هي خلط القسط الهندي مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من العسل الأبيض، وتناولي تلك الخلطة لمدة ثلاثة أيام على التوالي صباحاً على الريق، حيث يقال إنها فعالة للحمل بتوأمين، يفضل عدم استخدام القسط الهندي لفترات طويلة لما قد يسببه من أضرار على صحتك ويجب استشارة الطبيب أولاً