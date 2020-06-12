عبارات استقبال المولود الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يونيو 2020 10:42 صباحاً - عندما يصل المولود الجديد إلى الحياة، فأنت تحتارين في إختيار الكلمات والعبارات التي تعبر عن سعادتك وأمنياته لأمه وذويه، وكما تحبين أن تسمعي هذه الكلمات والعبارات حين تضعين مولودك لأن الحياة ليست إلا تبادلاً للأدوار، ولذلك فقد اختارت لك " الخليج 365" أجمل الكلمات والعبارات التي تقال بهذه المناسبة فتابعي معنا



عبارات تهنئة تقال في المستشفى

في البداية يجب عدم إطالة الزيارة لأي سيدة تضع مولوداً، ولكن لا يعني ذلك عدم حمل الهدايا من الوورد والبالونات حسب جنس المولود، فالزهري للبنت، والأزرق للولد، وكذلك يمكنك أن تقولي للأم وللأب عدة عبارات تهنئة، والأهم أن تقولي للأم مثل هذه العبارات:

الحمد لله على سلامتك.

إن شاالله شدة وتزول.

وبعد ذلك يمكنك أن تقولي لها عبارات التهنئة بعد الإطمئنان على صحتها والتعبير عن الشعور بتعبها، ويمكن أن تقولي لها عبارات مثل " مبروك ويتربى بعزكم، ويجعله قدم السعد عليكم، وإن شاء الله ما يخيب ظنكم، ويبارك فيه ويسعدكم".

عبارات تهنئة يتم إرسالها عبر الهاتف

في حال بلغك خبر ولادة صديقتك أو قريبتك وأنت في مكان بعيد، أو أنك لا تستطيعين زيارتها بسبب ظروف إنتشار وباء كورونا وما سببه من تباعد بين الناس، فيمكنك أن ترسلي لها بعض العبارات التي تدل على سعادتك والتهنئة بالمولود مثل أن ترسلي لها

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ربنا يجعله مولود الهنا، وتشوفي أخوه بعد سنة.

ربنا يجعله من أبناء السعادة، وتشوفي الرزق على قدومه بزيادة.

ربنا يجعله من اللف الصالح.

بقدوم المولود السعيد كل أيامنا صارت عيد، قلوبنا بالفرحة تغني، حتى لو كنا بعيد.

عبارات تهنئة تقال في البيت

عندما تعود الأم إلى البيت فهي بحاجة إلى الراحة لعدة أيام، ثم تقررين زيارتها، ولذلك يجب ألا تطلبي رؤية المولود لأن هناك بعض الأمهات لا يحببن ولا يرغبن بأن يرى الآخرون مواليدهن، وفي حال رأيت المولود في سريره من بعيد أو وقفت بجوار سريره يمكنك أن تقولي لها مثل هذه العبارات

ألف مبروك للحلوين، بقدوم أغلى الغاليين، الله يبارك فيه ويعين، كل من تعب من أجله أمين.

يا أغلى الناس والغاليين، مبروك عليكم أحلى الحلوين، الله يديمه لكم يا رب، ويجعل دربه اليقين.

بقدومه هلت البشاير، وبصوته هز المشاعر، الله يحميه من المخاطر، ويجعله دوم طيب الخاطر.