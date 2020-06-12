كل ما تريدين معرفته عن التمريخ

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يونيو 2020 10:42 صباحاً - جدول المحتوى 1. ما هو التمريخ؟ 2. فائدة التمريخ للحمل. 3. علاج التكيسات بالتمريخ. 4. طريقة التمريخ لتنشيط المبايض. 5. كيفية تمريخ الرحم. 6. ألم الظهر بعد التمريخ. 7. أعراض ما بعد التمريخ. 8. أعراض نزول الرحم بالتمريخ. 9. أضرار التمريخ. 10. هل التمريخ من العادات الصحيحة أم الخاطئة؟ من المشاكل التي تؤرق المرأة في سن الإخصاب هي مشكلة التأخر عن الإنجاب، وبعد حدوث الإنجاب تصبح مشاكل الرحم هي هاجسها الأول، وتعتقد ان اللجوء إلى الطرق التقليدية في علاج مشاكل وأمراض الرحم وما يخص الجهاز التناسلي هي الأفضل خاصة مع تدخل الموورث الشعبي، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" كل ما تودين معرفته عن أحد الطرق الشائعة لعلاج مشاكل الرحم وتأخر الحمل وهي التمريخ حيث يشير الدكتور عبد الله الطيار، إستشاري النساء والولادة للآتي بهذا الخصوص. Advertisements 1. ما هو التمريخ؟ هو نوع من أنواع العلاج الطبيعي حيث يتم إستخدام التدليك لأجزاء من الجسم بغرض تنشيطها أو تخليصها من بعض الأوجاع.

يعتبر التمريخ من أقدم العلاجات التي إستخدمت منذ القدم للنساء خصوصاً.

للتمريخ عدة مسميات مثل التمريج بزيت الزيتون للرحم، والتمسيد والترفيع والفحس.

يستخدم للتمريخ شخصاً متمرساً يقوم بعمله على الوجه الصحيح، وغالباً ما تقوم به سيدة يطلق عليها الممرخة، وفي بعض البلاد تقوم الداية أي القابلة الشعبية بهذه المهمة للنساء. 2. فائدة التمريخ للحمل يساعد التمريخ على حدوث الحمل في حال قامت السيدة بتمريخ البطن بمساعدة الممرخة المتمرسة.

تقوم الممرخة بوضع قطرات من زيت السمسم أو زيت الزيتون على أسفل بطن السيدة التي ترغب في الحمل بعد إنتهاء الدورة الشهرية حتى منطقة السرة.

يجب أن تضع الزيت مع الضغط بشدة حتى يرتقع الرحم، مع عدم التسبب بألم في الظهر.

ثم تقوم بتدليك منطقة المبيض الأيمن ثلاث مرات حتى منتصف أسفل البطن ويكرر ذلك مع منطقة المبيض الأيسر. 3. علاج التكيسات بالتمريخ التكيسات هي وجود حويصلات صغيرة داخل المبيض مما يعيق عمله، وهو إفراز البويضات اللازمة لحدوث الحمل.

تعتبر مشكلة التكيسات من المشاكل الشائعة والمؤرقة للنساء وهي مجهولة السبب أيضاُ.

يمكن أن تعرف المرأة أنها تعاني من التكيسات حين تعاني من الوزن الزائد وغزارة الشعر في الجسم، وإضطراب الدورة الشهرية.

يمكن أن يستخدم التمريخ لعلاج التكيسات حيث يلعب دوراً نفسياً شفائياً في المقام الأول.

جرت بعض التجارب على أثر التمريخ في علاج التكيسات حيث يؤدي التدليك لتنشيط الدورة الدموية في المنطقة مما يساعد على عدم ظهور التكيسات.

ولذلك ينصح أن تعالج التكيسات عند وجودها لدى الطبيب المتخصص للحصول على علاج، وبعضها يحتاج لإجراء جراحي. 4. طريقة التمريخ لتنشيط المبايض تعتمد هذه الطريقة على تدليك كل مبيض على حدة.

كما تعتقد النساء أن التمريخ يفيد في علاج التكيسات، ولكن التمريخ يفيد في تنشيط التبويض لأنه ينشط الدورة الدموية.

ويعمل التمريخ على التوازن الهرموني عند النساء، وخاصة عند زيادة هرمون الحليب حتى لمن لم يسبق لها الحمل،وبالتالي فقد يكون التمريخ علاجاً لتأخر الحمل. 5. كيفية تمريخ الرحم تضع الممرخة عدة شروط لتمريخ البطن وهي أن يتم التمريخ على الريق أي تكون السيدة صائمة أو لم تتناول طعاماً منذ اليوم السابق.

وكذلك تشترط الممرخة عدم وجود الدورة الشهرية أو يتم إجراء التمريخ في اليوم الأخير للدورة الشهرية.

وتتم عملية التمريخ بواسطة الضغط الخفيف مع التدليك.

حيث تضع الممرخة القليل من زيت الزيتون الدافيء على البطن ثم تقوم بالتدليك.

يتم التدليك من جوانب البطن بأتجاه السرة ثم الإتجاه إلى الأسفل مع الضغط بدرجة متوسطة وليست شديدة.

يتم تكرار ذلك عدة مرات، ثم تقوم الممرخة بربط البطن برباط قوته متوسطة لمدة يومين أو ثلاثة بعد عملية التمريخ، وفي حال كان الرباط قوياً فهو يؤؤدي لنتائج عكسية. 6. ألم الظهر بعد التمريخ تتعرض السيدة لألم الظهر بعد التمريخ.

وتنصحها الممرخة بعدم التعرض لتيار الهواء البارد أو كشف أجزاء من الجسم، وغالباً ما يكون السبب أن جسم السيدة ترتفع درجة حرارته بفعل التدليك بالزيوت التي تنشط الدورة الدموية، وتزيد من تدفق الدم في المنطقة.

في حال التعرض لتيار الهواء قد تعاني السيدة من ألم في الظهر.

كما أن الممرخة الغير متمرسة قد تكون حركات يديها خاطئة على العضلات وتؤدي لألم بالعضلات المحيطة بالعمود الفقري. 7. أعراض ما بعد التمريخ تشعر بعض النساء بألم في الظهر بعد الإنتهاء من التمريخ.

في حال كان الرباط قوياً فقد تشعر بعدم القدرة على الحركة.

والألم الذي يحدث في منطقة الرحم والسرة ينتج عن قوة ضغط يدي الممرخة. 8. أعراض نزول الرحم بالتمريخ تعتبر مشكلة هبوط الرحم من المشاكل التي تصيب النساء لعدة أسباب من بينها مرورهن بسن اليأس وضعف العضلات في المنطقة ما بين الحوض والظهر.

يجب على السيدة أن تمارس تمارين كيجل في حال كانت بحاجة لإجراء التمريخ.

هبوط الرحم يصبح من نتائج التمريخ العنيف والغير متمرس.

ويعالج هبوط الرحم بعملية جراحية ومخدر موضعي في حال تدلى جزء منه من المهبل.

ولكن في معظم الأحوال لا يؤدي التمريخ لهبوط الرحم حسبما تعتقد بعض النساء، بل تم إستخدام التمريخ لتقوية عضلات الرحم في حالات الهبوط في قديم الزمان. 9. أضرار التمريخ يحظر التمريخ بعد العمليات القيصرية حيث يؤدي لأضرار كبيرة.

ويضر التمريخ في حال وجود أي تمزق عضلي في المنطقة.

كما يكون ضاراُ في حال النحافة الشديدة لدى السيدة فيؤدي لآلام في عظام الحوض، ويمنع أن تتعرض للتمريخ من الأساس.

كما يؤثر التمريخ على العظام في حال وجود كسور حديثة أو قديمة. 10. هل التمريخ من العادات الصحيحة أم الخاطئة؟ يعتبر التمريخ من الموروثات الشعبية القديمة حيث وجدت بعض الآثار الفرعونية التي تشير إلى ممارسة التمريخ منذ عهد الفراعنة.

ويؤدي التمريخ دوراً نفسياً أكثر من الدور العلاجي بالنسبة للنساء.

في حالات كثيرة يكون تأخر الحمل بسبب التوتر النفسي والقلق، ولذلك يعالج التمريخ هذه الناحية، وقد حدثت الكثير من حالات الحمل بعد تأخر لسنوات بمجرد قيام السيدة بتجربة التمريخ لمرة واحدة.

ويرتبط التمريخ بالحالة النفسية للسيدة التي ترغب في الحمل، حيث تشير كثيرات إلى أنهن لا يحملن إلا إذا قمن بالتمريخ في كل مرة.

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